Imobiliária permite parcelamento do aluguel em até 12x em meio à pandemia

A imobiliária Mega Imóveis fechou uma parceria com o PicPay, app de pagamento móvel, e agora permite que seus inquilinos parcelem o pagamento do aluguel em até 12 vezes.

A parceria surgiu devido ao momento delicado pelo qual muitas famílias que pagam aluguel estão vivendo. Segundo o sócio-diretor da Mega Imóveis, Walmar Carvalho Costa, "essa é mais uma das iniciativas tomada pela empresa com o propósito de ajudar quem está com dificuldades de saldar seus débitos enquanto se preocupa com o bem-estar de sua família."

Os locatários da Mega Imóveis que aderirem à opção poderão decidir por pagar o aluguel à vista ou parcelado em até 12 meses no cartão de crédito, utilizando o PicPay, e receber de volta 10% do valor do primeiro boleto no cashback do app, limitado a R$ 100.

Parcelamento

Walmar Carvalho Costa ressalta que a decisão sobre a melhor opção fica a cargo do próprio inquilino, que deverá decidir se o parcelamento é realmente a melhor solução. O app, inclusive, já mostra o valor final das parcelas com as eventuais taxas do parcelamento inclusas para que sejam conferidas antes da confirmação do pagamento.

Além da segurança garantida pelo PicPay, o sócio-diretor da Mega Imóveis afirma que um dos fatores que também levaram a essa parceria é a facilidade proporcionada pela operação diretamente no smartphone.

Diante desta nova realidade e após compreender as necessidades dos seus inquilinos e proprietários, a imobiliária iniciou nos últimos anos uma simplificação do processo de locação, do atendimento, que pode ser online, e até da assinatura do contrato, feitos à distância e de forma digital.

As facilidades continuam até mesmo no que se refere às novas formas de garantias e à flexibilização da fiança. “Onde o cliente tem as opções de alugar um imóvel contratando o seguro fiança como garantia da locação, podendo esse ser totalmente gratuito em determinados casos, ou mediante o uso do cartão de crédito”, explica Walmar Carvalho Costa.

Tais alternativas procedem de forma rápida e eficaz, recebendo o inquilino as chaves do imóvel em menos de 24 horas, sem que o proprietário abra mão da segurança do seu negócio.

Tudo isso, de acordo com o Diretor da Mega Imóveis, vem se revelando bem eficientes e convenientes diante do momento e de suas circunstâncias. "Estávamos mais preparados do que imaginávamos, mas, ainda assim, não pouparemos esforços para garantir sempre as melhores soluções em negócios imobiliários ao alcance dos nossos clientes", afirma Walmar Carvalho Costa.