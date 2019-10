Google anuncia opção de pagamento em débito a usuários do Android

O Google anunciou nesta segunda-feira (14) que usuários de Android podem fazer compras na internet com débito. O Google Pay, carteira para pagamentos online da empresa, já disponibilizava a função crédito; a de débito era restrita a poucos parceiros.

Quem utiliza cartões múltiplos, que contam com débito e crédito, terá a opção de escolher uma das formas de pagamento.

A ideia, segundo João Felix, líder de estratégia e operações do Google Pay na América Latina, é replicar a experiência física nas compras online, dando a alternativa de pagamento por crédito ou débito na hora da compra.

A função débito não tem apelo para varejistas diante do alto volume de fraude nas transações à vista. O Google afirma ter resolvido esse problema. Para a empresa, a estratégia é manter usuários mais tempo online.

Segundo Felix, a empresa trabalha com o potencial de aumentar o mercado de consumo na internet para 110 milhões de pessoas no país. Dos brasileiros bancarizados, 60 milhões têm só débito e 50 milhões têm cartão múltiplo.

"A medida habilita o usuário a entrar na economia instantânea", diz Felix, se referindo a serviços como iFood, Rappi e Grin.

A empresa sai com 18 parceiros, sendo Banco do Brasil, Bradesco e Itaú as instituições financeiras. Dentre os varejistas, há marcas como iFood, Evino, Grin e Claro.

O Google afirma que não cobrará dos lojistas, emissores ou processadores de cartões pelo uso da plataforma de pagamento por débito. Varejistas precisam ter a API do recurso, que pode ser baixada no site do Google.

Clientes do Banco do Brasil, Bradesco e Next não precisarão ter Google Pay para usufruir da alternativa. O recurso estará presente a sites e aplicativos parceiros.

A empresa oferece pagamento por aproximação por meio do Google Pay desde 2017, incluindo também a função débito.