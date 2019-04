Fiec conhece chapa única para eleição de nova diretoria

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) conheceu, nesta terça-feira (2), a chapa única que disputará as eleições para a nova diretoria da instituição. O pleito ocorrerá no próximo dia 16 de abril.

A votação acontecerá de 9h às 15h, no auditório Luiz Esteves Neto, no Edifício Casa da Indústria, sede da FIEC. O processo será realizado para compor a diretoria plena, o conselho fiscal e delegados representantes junto ao conselho da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Conheça a chapa:

Diretoria plena

Presidente: José Ricardo Montenegro Cavalcante

1º vice presidente: Carlos Prado

Três vice presidentes: André Montenegro de Holanda; Roseane Oliveira de Medeiros; Jaime Belicanta