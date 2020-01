Feijão sobe 68,82% e puxa alta da cesta básica de Fortaleza em 2019

Feijão e carne foram os principais vilões do orçamento das famílias fortalezenses no ano passado. O valor de 4,5 quilos do primeiro item subiu 68,82% em 2019, enquanto o segundo teve os mesmos 4,5 quilos acrescidos em 35,6% no período. As variações foram reveladas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que apontou uma cesta básica 9,14% mais cara para Fortaleza.

"A alta nos preços de oito dos doze produtos da cesta básica fez com que um trabalhador, para adquirir os produtos, respeitadas as quantidades definidas para a composição da cesta, tivesse que desembolsar R$ 433,64", aponta o órgão.

Entre os itens que apresentaram alta nos preços no último ano estiveram:

Feijão (4,5kg): 68,82%

Carne (4,5kg): 35,46%

Banana (7,5 dúzias): 7,23%

Açúcar (3kg): 5,16%

Óleo (900ml): 4,12%

Manteiga (750g): 4,7%

Pão (6kg): 3,28%

No entanto, um antigo vilão converteu-se em 2019 ao ter o preço reduzido em 25,41%. Trata-se do tomate, cujo o valor para 12 quilos, no último ano, reverteu a subida do produto em anos anteriores. Além dele, outros 5 itens baixaram de preço em 2019.

Confira:

Tomate (12kg): -25,41%

Farinha (3kg): -14,33%

Café (300g): -11,54%

Leite (6l): -3,92%

Arroz (3,6kg): -1,18%

Com estas variações, o valor da cesta básica é medido em R$ 433,64, o Dieese estima ainda que o gasto com alimentação para uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) foi de R$ 1.300,92.

"Considerando o valor e, tomando como base o salário mínimo vigente no País de R$ 998,00 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas), pode-se dizer que o trabalhador teve que desprender 95 horas e 35 minutos de sua jornada de trabalho mensal para essa finalidade", projeta o órgão.

Cesta básica mais cara do Nordeste

Quando comparada às demais capitais pesquisadas pelo Diese, Fortaleza surge com a 11ª cesta básica mais cara do País. Mas, entre as nordestinas, a cidade está no topo da lista.

Veja o ranking:

Rio de Janeiro: R$ 516,91

Florianópolis: R$ 511,7

São Paulo: R$ 506,5

Porto Alegre: R$ 506,3

Vitória: R$ 499,23

Brasília: R$ 473,9

Curitiba: R$ 458,88

Goiânia: R$ 454,75

Campo Grande: R$ 450,08

Belo Horizonte: R$ 444,91

Fortaleza: R$ 433,64

Belém: R$ 414,13

Recife: R$ 393,8

Natal: R$ 383,76

João Pessoa: R$ 373,56

Salvador: R$ 360,51

Aracaju: R$ 351,97

Salário necessário

Com base na cesta mais cara, que, em dezembro, foi a do Rio de Janeiro, e levando em consideração a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o Dieese estimou o valor do salário mínimo necessário em R$ 4.342,57.

O valor é 4,35 vezes o mínimo de R$ 998, que é o em curso até o fim do ano passado. Comparado ao mínimo necessário em dezembro de 2018 (R$ 4.021,39), houve um aumento de 7,98% no valor necessário para manter uma família de dois adultos e duas crianças, segundo o Dieese.