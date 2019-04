Fábrica da Singer em Juazeiro do Norte fecha após 22 anos e 80 funcionários são demitidos

A Singer Brasil encerrou as atividades na unidade localizada em Juazeiro do Norte, na última sexta-feira (5). De acordo com uma nota emitida pela multinacional, "trata-se de uma decisão estratégica de negócios alinhada aos objetivos da companhia de fortalecer e manter a sustentabilidade de suas operações no Brasil". Atualmente, a empresa empregava 80 funcionários na cidade cearense.

A companhia, que operava no município desde 1997, justificou que foram realizados estudos durante meses para avaliar a possibilidade de seguir com o funcionamento da fábrica, mas que "não se mostrou como um cenário possível para manter um negócio lucrativo e sustentável". A Singer atribuiu ainda aos altos investimentos exigidos pelo custo Brasil, expressão econômica para se referir ao gasto com tributos, burocracias, inflação e outros fatores financeiros.

"Agradecemos a todos os colaboradores e à comunidade de Juazeiro do Norte por essas duas décadas de parceria, período em que tivemos a oportunidade de conviver com pessoas de grande valor, que trabalharam de forma eficiente e comprometida com a nossa companhia", declarou a empresa em nota.