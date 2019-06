Empreendedorismo é incentivado na faculdade e jovens desenvolvem seus próprios negócios

O empreendedorismo está cada vez mais presente entre os jovens. Basta uma ideia na cabeça que logo se transforma em um propósito de vida capaz de os impulsionar para a capacitação constante, busca por referências, networking e pronto: o sonho virou um negócio. Um estudo realizado pelo Sebrae com diversos jovens confirma o que se vê na prática. No levantamento divulgado em janeiro deste ano, um em cada três empresários revelaram já ter algum tipo de pensamento empreendedor antes de completar 18 anos.

Ainda conforme a análise, a maior motivação para a abertura de um negócio entre os jovens é a busca pela realização pessoal. Esse público pode contar com o auxílio do Sebrae, Confederação Nacional da Industrias e também das faculdades. Na Unijorge, através do Núcleo de Práticas Empreendedoras (NPE), é possível aprender e montar um empreendimento durante a graduação.

O coordenador do curso de administração da instituição, Constantino Oliveira, explica que são desenvolvidas diversas atividades durante o semestre em parceria com Sebrae. “A principal função é difundir a parte de espírito empreendedor nos alunos através de cursos e palestras e dos profissionais que convidamos para fazer mentoria. Isso porque o empreendedorismo é para todas as pessoas: um advogado que vai abrir o seu escritório, um médico que vai abrir o seu consultório. São profissionais que estão empreendendo de alguma forma”, contextualiza o acadêmico.

A iniciativa de um projeto interdisciplinar sobre empreendedorismo na faculdade surgiu por conta do novo estilo do jovem que está mais preocupado com seu propósito de vida pessoal e também social do que fazer carreira em empresa de terceiros. “Os jovens querem crescer rápido, ver os seus sonhos se realizarem, seus produtos e serviços sendo utilizados por várias pessoas e, ao mesmo tempo, sabem usar a tecnologia que tem mudado fortemente essa percepção do que você pode ou não fazer”, analisa Constantino Oliveira.

Empreender sonhos

Como o projeto “Empreender Sonhos” desenvolvido pela Unijorge, o estudante do 6º semestre de Publicidade e Propaganda, Maiko Novais, 22 anos, desenvolveu junto com seu grupo uma produtora audiovisual, a Caram Filmes. E foi durante as aulas de Produção de Rádio, TV e Cinema que surgiu a ideia de fazer um coletivo audiovisual. “Tínhamos essa paixão pelo audiovisual em comum. Então, resolvemos experimentar, investir, buscar referências para criar o nosso projeto audiovisual. Até que cresceu tanto que sentimos a necessidade de buscar nos profissionalizar mais e agregar experiências para transformar o projeto em uma produtora”, conta o estudante.

Maiko já nasceu com alma empreendedora. Antes do projeto interdisciplinar, já tinha participado de outros projetos, como uma companhia de teatro. Para ele, ter um negócio próprio é um desejo antigo que a faculdade ajudou a tornar realidade. “Um dos incentivos do projeto interdisciplinar é que você pode exercitar a inovação e a criatividade para desenvolver seu negócio”.

O professor Constantino Oliveira sinaliza algumas dicas fundamentais para quem pensa em empreender. Tudo começa com um propósito bem definido, assim fica mais fácil identificar possíveis caminhos. O passo seguinte é traçar um plano para alcançar este objetivo; se atualizar para conhecer bem os métodos, o produto ou serviço, identificar o mercado; fazer networking com outros empreendedores para conhecer a história e as dificuldades que já passaram ao montar suas empresas; estar de olhos e ouvidos abertos para oportunidades e – muito importante - saber receber críticas. “Além de entender que a queda é importante e o erro é fundamental para construir novos caminhos”, conclui Oliveira.