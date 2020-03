Dona de farmácia é presa ao elevar preço do álcool em gel de R$ 1,99 para R$ 11,99 em Cascavel

Uma mulher, dona de uma farmácia, foi presa na manhã desta quarta-feira (18) por comercializar álcool em gel a preços abusivos e não fornecer nota fiscal aos clientes, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. No estabelecimento, frascos de 50 gramas foram encontrados ao preço de R$ 11,99. Antes da alta procura, o mesmo produto era vendido por R$ 1,99.

Segundo a Secretária da Segurança Pública, policiais civis chegraram ao estabelecimento comercial após denúncias anônimas sobre a venda de álcool em gel a preços abusivos. Lá, os agentes encontraram Amanda Colaço de Souza, de 32 anos, que foi presa e confessou que estava comprando frascos menores e vazios para enchê-los com álcool em gel, comprado sem procedência comprovada.

Ela afirmou que, antes da alta procura pelo produto, a farmácia vendia um frasco com 50 gramas por R$ 1,99. Também foi encontrado o litro do produto sendo vendido a R$ 80.

Diante dos fatos, a proprietária foi autuada em flagrante por crime contra a economia popular, devido ao preço abusivo do praticado por ela – e contra a ordem tributária, por não fornecer ao cliente nota fiscal da compra.

Denúncias

A Polícia Civil do Ceará reforça a importância da população repassar informações sobre crimes que tenha conhecimento e afirma que as denúncias podem ser realizadas por meio do 181, o Disque-Denúncia, ou do 190 da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), ambos da Secretária da Segurança Pública e Defesa Social.

As denúncias podem ser realizadas ainda para as delegacias existentes no Estado. O sigilo e o anonimato são garantidos.