Dólar volta a subir na manhã desta quinta-feira e ultrapassa o patamar de R$ 4,60

A moeda norte-americana segue em trajetória de alta na manhã desta quinta-feira (5). O dólar atingiu pela primeira vez o patamar de R$ 4,6096, uma elevação de 0,57% sobre o fechamento de ontem (4). Em alguns momentos a moeda norte-americana chegou a 4,61 e até 4,62. Já o dólar turismo chegou a R$ 4,8101 com pico de R$ 4,8331. Na noite de ontem (4), a moeda encerrou com alta de R$ 4,5810, uma alta de 1,50%, já o dólar turismo estava a R$ 4,76, o maior resultado desde janeiro de 1999. Em Fortaleza, o dólar dos EUA já é vendido entre R$ 4,80 e R$ 4,89 em casas de câmbio.

Para o economista Ricardo Eleutério, uma das explicações para o aumento da taxa de câmbio são os cenários de incerteza na economia e na política do país.

Segundo o economista, a redução da Selic é um dos fatores que corroboram para este cenário. Atualmente, a taxa básica de juros está em seu menor patamar histórico, com taxa de 4,25% ao ano.

"Antes, os empresários tomavam empréstimos e financiamentos no mercado financeiro internacional, porque a taxa de juros ao redor do mundo é menor que a do Brasil. Com a nossa Selic baixa, o crédito no Brasil ficou mais barata, então temos mais empresários tomando empréstimos no mercado interno, logo uma entrada menor de dólar por conta do deficit desses financiamentos internacionais", comenta.