Decreto de isolamento será prorrogado mais uma vez no Ceará com previsão de retomada, afirma Camilo

Tendo a validade do atual decreto de isolamento social até o domingo (31), o governador Camilo Santana já anunciou que irá prorrogar de novo o decreto de isolamento no Ceará. Dessa vez, o chefe do Executivo afirmou que haverá uma retomada gradual da economia.

A confirmação veio através de um post na conta oficial de Camilo em uma rede social. Contudo, não foi especificada a data limite da nova postergação. O Estado chegou a 2.671 o número de mortes por Covid-19, enquanto os casos confirmados da doença subiram para 37.275.

Segundo o governador, a decisão foi tomada para garantir o retorno às atividades econômicas de forma "responsável". O isolamento social vem sendo apontado pelo Estado e pela Organização Mundial da Saúde como o método mais indicado para evitar a propagação do novo coronavírus.

"Deixo claro que prorrogarei o atual decreto de isolamento social do estado, tão importante nesse enfrentamento ao coronavírus, mas com a previsão de retomada gradual e responsável de algumas atividades, e em algumas regiões", disse.

Camilo voltou a ressaltar que todas as medidas tomadas pelo Estado seguem as orientações dos especialistas da área da Saúde.

"Reafirmo que todas as medidas são respaldadas por estudos e avaliações de nossa equipe de profissionais de saúde, que continuará acompanhando, dia a dia, a evolução dos números, e nos orientando em todas as tomadas de decisão. Vidas em primeiro lugar", disse o governador.

O governador ainda disse que o anúncio dos detalhes do plano de retomada deverá ficar para esta quinta-feira (28).

"Amanhã estaremos anunciando detalhes do nosso plano de retomada gradual da economia", afirmou.