Ceará confirma 2.671 óbitos pela Covid-19, e mais de 37,2 mil casos da doença

Chegou a 2.671 o número de mortes por Covid-19 no Ceará, enquanto os casos confirmados da doença subiram para 37.275. Os dados foram informados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, em atualização feita às 17h21 desta quarta-feira (27). Ao todo, foram 68 óbitos e 254 casos a mais que o divulgado às 17h43 do dia anterior. A letalidade da doença, no momento, é de 7,2%.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 20.939 casos e 1.783 óbitos pela doença. Em seguida vêm Caucaia e Sobral, que contabilizam 1.259 e 1.170 casos, respectivamente.

Os dados também mostram que 23.890 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então.

Testes em drive thru

A partir desta quarta-feira (27), o estacionamento de um shopping de Fortaleza, no bairro Papicu, recebe um serviço de testagem rápida para a Covid-19 pelo sistema de drive thru. A iniciativa é uma realização da Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar (Coaph Saúde) em parceria com a Cruz Vermelha.

O serviço ficará disponível até o dia 26 de junho e custa cerca de R$ 200. Os testes podem ser realizados em qualquer pessoa, mas há uma maior recomendação para aqueles que estão na fase aguda da doença, ou seja, a partir do 7º dia de sintomas.