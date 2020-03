Coronavírus: Cinemas suspendem sessões em Fortaleza; veja programação

As salas de cinema do North Shopping Fortaleza (Kinoplex), do Shopping Benfica e do Dragão do Mar estão fechadas a partir desta quarta-feira (18) por causa do novo coronavírus.

"O Kinoplex informa que todos os complexos de cinema da rede nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal estão fechados temporariamente, respeitando os decretos emitidos pelos respectivos governos, como medida emergencial para frear o avanço do coronavírus nessas regiões. Nos demais estados em que a rede está presente, com exceção de Amazonas e Goiás, os cinemas estão fechados desde esta quarta-feira (18). Nestes últimos, o fechamento ocorrerá a partir de quinta-feira (19)", informou a rede.

"Os Cinemas Benfica estão com todas as sessões suspensas. O momento é precaução e esforços na luta contra a pandemia do Covid-19. Nos antecipamos para segurança da saúde de nosso público e colaboradores ao adotarmos tal medida. Tão logo esse momento seja superado, retornaremos nossa programação normal", informou o Benfica.

Já as sessões do Dragão do Mar estão suspensas por 15 dias.

O Cinema Arcoplex Aldeota informou que estará fechado por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira (19).

Os cinemas dos shoppings Iguatemi, Del Paseo, RioMar Kennedy, RioMar Fortaleza e North Shopping Jóquei seguirão os horários estabelecidos pelos centros comerciais, que é de 12h às 20h.



Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.