Confira 10 passos para ir ao banco sem descuidar da prevenção ao coronavírus

A pandemia do novo coronavírus mudou a maneira das pessoas lidarem com a rotina. Tarefas habituais, como ir ao banco, exigem mais cuidado e atenção. O Sistema Verdes Mares desenvolveu um guia de como ir e vir desses lugares em segurança.

Frederico Arnaud, diretor da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, elencou algumas medidas que precisam ser tomadas para evitar o contágio.

Acompanhe o passo a passo:

1. Utilizar sapatos fechados

Não há tantas restrições na hora de escolher a roupa, mas é contraindicado o uso de sandálias, pela maior exposição.

2. Higienizar as mãos antes de sair de casa

Se possível, disponibilizar álcool em gel perto da porta

3. Usar o cotovelo para chamar o elevador e abrir a porta com o pé

A indicação serve para evitar tocar, com as mãos, em qualquer superfície. Caso toque, é preciso higienizar o mais rápido possível as mãos

4. Limpar o veículo

É ideal que, ao entrar no carro, a parte interna seja higienizada, como o painel, o volante e a marcha. Ao sair, deve-se higienizar novamente as mãos e a maçaneta da porta

5. Manter o distanciamento no interior das agências

Caso seja necessário esperar em filas, o distanciamento é a melhor prevenção. Se dentro da agência houver aglomeração, o uso de máscaras é recomendado. Só há contaminação pelo ar se alguém falar ou tossir perto do outro. O uso da máscara evita a transmissão de gotículas salivares.

6. Uso do Caixa eletrônico

É necessário limpar as mãos antes de usar o caixa eletrônico. Como a contaminação do vírus ocorre em contato com as superfícies, a higienização é necessária antes do usuário tocar nas telas da máquina. E o mesmo deve ser feito caso o cartão seja usado durante o procedimento.

7. Atendimento presencial

Se o atendimento for com outra pessoa, com o gerente, por exemplo, é imprescindível manter a distância e utilizar máscara. Os documentos que eventualmente sejam entregues, devem ser guardados e higienizados antes do retorno pra casa. Não é indicado o contato com dinheiro em espécie, mas, caso necessário, as cédulas devem ser guardadas em um lugar reservado e as mãos limpas imediatamente.

8. Volta pra casa

Ao entrar no carro, é necessário repetir o procedimento da ida.

9. Em casa

Ao chegar em casa, ainda antes de entrar, é importante ter um pano umedecido com hipoclorito perto da porta. Deixar os sapatos fora, limpar os pés no pano e ir direto para o banheiro e tomar um banho.

10. Cuidados com as roupas

As roupas devem ser colocadas imediatamente em uma sacola plástica e lavadas. Não é adequado reutilizar essas vestimentas, já que elas podem estar infectadas e causar o contágio.