Calendário de pagamento do Abono Social 2019/2020 é definido; confira datas

O pagamento do do Abono Salarial 2019/2020 será realizado a partir de 25 de julho próximo até 30 de junho de 2020. O calendário de pagamento foi definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), em resolução publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10). Confira as datas abaixo:

PIS

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Julho 25 / 07 / 2019 30 / 06 / 2020 Agosto 15 / 08 / 2019 30 / 06 / 2020 Setembro 19 / 09 / 2019 30 / 06 / 2020 Outubro 17 / 10 / 2019 30 / 06 / 2020 Novembro 14 / 11 / 2019 30 / 06 / 2020 Dezembro 12 / 12 / 2019 30 / 06 / 2020 Janeiro 16 / 01 / 2020 30 / 06 / 2020 Fevereiro 16 / 01 / 2020 30 / 06 / 2020 Março 13 / 02 / 2020 30 / 06 / 2020 Abril 13 / 02 / 2020 30 / 06 / 2020 Maio 19 / 03 / 2020 30 / 06 / 2020 Junho 19 / 03 / 2020 30 / 06 / 2020

PASEP

Final da inscrição Recebem a partir de Recebem até 0 25 / 07 / 2019 30 / 06 / 2020 1 15 / 08 / 2019 30 / 06 / 2020 2 19 / 09 / 2019 30 / 06 / 2020 3 17 / 10 / 2019 30 / 06 / 2020 4 14 / 11 / 2019 30 / 06 / 2020 5 16 / 01 / 2020 30 / 06 / 2020 6 e 7 13 / 02 / 2020 30 / 06 / 2020 8 e 9 19 / 03 / 2020 30 / 06 / 2020

A resolução estabelece que, para o pagamento do Programa de Integração Social (PIS), será considerado o mês de nascimento do trabalhador.

No caso do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), será observado o número de inscrição. Caberá à Caixa Econômica Federal efetuar o pagamento do PIS e o Banco do Brasil do Pasep.

As duas instituições financeiras serão também responsáveis pela execução dos serviços de pesquisa, de identificação dos trabalhadores com direito ao Abono Salarial, de apuração e controle de valores, de processamento de dados e de atendimento às pessoas com direito ao abono.

O pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores identificados Relação Anual de Informações Sociais (Rais) fora do prazo, entregues até 25 de setembro de 2019, serão disponibilizados a partir de 4 de novembro deste ano, conforme calendário de pagamento anual constante na resolução.

QUEM PODE RECEBER?

Para ter direito, o trabalhador precisa

- Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

- Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2018

- Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês

VALORES

- O dinheiro pago é proporcional ao número de meses trabalhados

- É possível receber de R$ 84 a R$ 998

- Os benefícios foram liberados conforme o mês de nascimento

COMO SABER SE TEM DINHEIRO PARA SACAR?

Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o PIS, que é pago pela Caixa. O valor do benefício pode ser consultado em:

- Aplicativo Caixa Trabalhador

- Site www.caixa.gov.br/PIS

- Telefone 0800- 7260207

- Nos caixas eletrônicos e agências

Os servidores públicos têm direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil. A consulta pode ser feita nos seguintes canais:

- Site www.bb.com.br

- Telefone 0800-7290001

- Nos caixas eletrônicos e agências