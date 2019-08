Caixa realiza campanha de renegociação de dívidas em Fortaleza

A Caixa Econômica Federal lançou a campanha de renegociação de dívidas em Fortaleza para pessoas físicas e jurídicas, com descontos que vão até 90%. De acordo com a Caixa, estarão disponíveis mais de 2.470 contratos para renegociação. A ação irá até o dia 14 de agosto.

A ação permite a renegociação de dívidas de empréstimos, cartões de crédito, cheque especial e capital de giro (no caso de pessoas jurídicas) em atraso. De acordo com a Caixa, um dos principais objetivos da ação é recuperar o poder de compra e parcelamento dos clientes no mercado. Além disso, permitir que o consumidor possa tomar novo crédito no mercado.

Em Fortaleza, o atendimento aos clientes acontecerá na sede da Superintendência da Caixa em Fortaleza, das 10 às 16h. A ação faz parte da campanha "Você no Azul" que estará disponível em todo o País até o dia 22 de agosto.

O atendimento também poderá ser feito por meio do site www.negociardividas.caixa.gov.br, pelo telefone 0800 726 8068, nas redes sociais da Caixa (Facebook e Twitter)e nas agências.



A campanha Você no Azul foi lançada em 28 de maio e proporciona facilidade para a regularização de débitos com atraso superior a 360 dias. Os descontos que podem variar entre 40% a 90%, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito.

Segundo a Caixa, a ação contempla cerca de 2,6 milhões de clientes, em que cerca de 92% poderão quitar suas dívidas à vista com valores inferiores a R$2.000. E, 320 mil pessoas jurídicas em que 65% podem quitar as dívidas com um valor menor a R$5.000.

Serviço

Local: Sede da Superintendência da Caixa (Av Santos Dumont, 2772, 2º andar, Aldeota)

Período: de 12 a 14 de agosto

Horário de atendimento: 10h às 16 h.

Site: www.caixa.gov.br/vocenoazul ou no número 0800.726.8068