Brasil e Peru assinam declaração para cooperação na área de energia

Uma declaração na área de cooperação energética foi assinada hoje (5) pelos ministros de Minas e Energia do Brasil, Bento Albuquerque; e de Energia e Minas do Peru, Francisco Atilio Ísmodes Mezzano. A assinatura ocorreu durante evento com empresas do setor de mineração, em Toronto, no Canadá.

O documento prevê a promoção de intercâmbio entre os dois países em temas de energia e identificar áreas de mútuo interesse para a cooperação.

“Os dois países reafirmaram o interesse dos dois governos em aprofundar a cooperação bilateral em áreas como planejamento energético; segurança de barragens; mineração em pequena escala; energias renováveis; materiais radioativos; e estágios e capacitação", informou a assessoria do ministério.

O próximo passo será o envio de uma missão técnica peruana para explorar as áreas mencionadas na declaração e identificar outros possíveis campos de convergência com potencial para o desenvolvimento de projetos bilaterais.

Mineração

Os dois ministros participam da Convenção Anual da Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), evento do setor de mineração que reúne empresários do mundo inteiro. Ontem (4), durante discurso no evento, o ministro disse que o governo planeja liberar a atividade de mineração em áreas restritas, como as terras indígenas e em zonas de fronteira.

"Esse processo será conduzido em consulta próxima com todos os atores relevantes, tais como as populações indígenas, a sociedade organizada, as agências ambientais e, principalmente, o Congresso Nacional”, disse o ministro.