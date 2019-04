Bolsonaro usa conta no Twitter para divulgar calculadora da 'Nova Previdência'

O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para divulgar a calculadora da Nova Previdência. "Quem ganha menos pagará menos e quem ganha mais pagará mais: use a calculadora que fará as contas para você entender de modo prático", afirmou Bolsonaro, que também disponibilizou em seu post o link de acesso para a calculadora (https://www.servicos.gov.br/calculadora/calcular/aliquota).

O presidente vinha recebendo críticas em especial de parlamentares, por não defender publicamente a reforma da Previdência e usar suas redes sociais para tratar mais da pauta de costumes do que de assuntos econômicos.

Em outra mensagem, Bolsonaro destaca as atividades do Centro de Integração Empresa Escola. "É uma oportunidade para o ingresso de jovens no mercado de trabalho, gerando cerca de 470.000 aprendizes ativos", diz. Segundo o texto, neste ano a quantidade de vagas subiu 12% em relação a 2018, "mostrando o crescimento da confiança do empreendedor no Brasil".