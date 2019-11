Bolsa sobe e volta aos 107 mil pontos; dólar cai para R$ 4,19

A Bolsa brasileira operou descolada do exterior nesta quinta-feira (21) e subiu 1,54%, voltando aos 107 mil pontos. O giro financeiro foi de R$ 19,594 bilhões, acima da média diária para o ano.

A cotação do dólar fechou cotada a R$ 4,1940, queda de 0,23%. O valor é o menor desde 14 de novembro, antes da moeda bater o recorde nominal de R$ 4,20. Durante o pregão, a moeda chegou a R$ 4,2230, rompendo a barreira de R$ 4,22 pela primeira vez.

Apesar da alta recorde, o Banco Central não demonstra intenção de intervir na cotação. O presidente da instituição, Roberto Campos Neto, disse na quarta (20) que o BC só vai agir em caso de risco inflacionário e, se agir, será por meio dos juros básicos (taxa Selic), e não de intervenções cambiais.

Sérgio Melo, economista e consultor empresarial, explica como se dá a movimentação da moeda no mercado.

Por que o dólar voltou a subir?

O dólar tem alguns aspectos que produzem essa variação para cima ou para baixo. Em primeiro lugar, a legislação brasileira que estabelece que o dólar é flutuante, ou seja, no Brasil, o dólar não tem preço fixo, ele varia no mercado. Então, é o mercado quem diz o preço do dólar. Ele sobe quando existe pressão de compra, como uma mercadoria como outra qualquer. O dólar também aumenta quando há essa desconfiança na moeda nacional, ou seja, eu preciso me proteger comprando dólar, porque eu sei que comprando dólar eu tenho mais segurança. Então varia quando existe boatos de que essa moeda suba no futuro, então se ela vai subir no futuro, eu vou comprá-la no presente.

O que pode fazer para essa desconfiança subir? Uma mudança na política econômica do país, ou uma guerra internacional, uma discussão China e Estados Unidos. Em qualquer questão que permita o investidor entender que, no futuro, que o dólar vai ter uma subida muito grande, imediatamente esse preço do dólar já começa a subir no presente.

O que faz o dólar baixar? O que impede o dólar de cair?

Por exemplo, uma publicação sobre China e Estados Unidos entrando em um acordo que não irão ficar tarifando mais um a mercadoria do outro, isso é uma informação importante que vai fazer com que o mercado entenda que o preço do dólar deve cair, e automaticamente esse sintoma vai fazer com que o dólar caia. Outro exemplo, que nós tenhamos aqui no Brasil informações positivas da economia como geração de empregos, aumento de renda, economia voltando a crescer automaticamente esse tipo de informação faz com que o dólar venha a cair.

Como acompanhar esse movimento?

O ideal é que acompanhe diariamente o cenário. Desse modo, o consumidor vai ver quais são as perspectivas..

Quais as expectativas para o próximo ano? O dólar vai subir ou cair em 2020?

Eu acho que para o ano que vem a tendência é que o dólar se mantenha em um patamar ao redor de R$ 4.

Qual a influência do dólar na economia brasileira?

São vários os pontos que podem ser observados. O primeiro deles é com relação a economia como um todo. Quando o dólar sobe, muitos dos produtos brasileiros são fabricados através de importações de componentes, se o dólar sobe essas importações vão encarecer e consequentemente o produto nacional também, e isso afeta diretamente a inflação.

O outro lado, que é favorável é com relação à exportação. Se o dólar sobe estimula a exportação, ou seja, os exportadores brasileiros vão vender a mesma quantidade de dólar recebendo mais por aquelas vendas. Então, é ótimo para os exportadores e ruim para os importadores.

O que o dólar alto influencia?

Por exemplo, para quem é exportador de frutas aqui no Ceará, vamos supor que esteja exportando a fruta por um dólar. Ela (a empresa) ganha R$ 4 a cada fruta vendida. Então, ela vai ter uma receita maior, um lucro maior. Já para os importadores, é ruim o dólar alto, porque ele vai pagar mais reais pelo produto que ele está importando e isso é válido para a questão de viagens. Quem está saindo do Brasil para ir ao exterior, compra o dólar mais caro, mas para quem vem de fora, ele irá gastar menos dólares para fazer as mesmas coisas que ele faria antes com mais dólares.

Como comprar e vender dólar? Quantos dólares posso comprar, há limites?

É muito simples, hoje praticamente todos os bancos brasileiros possuem a carteira de câmbio e se for por volume elevado, acima de US$ 100 mil, tem que ser numa instituição financeira, em um banco. No entanto, até US$ 100 mil você compra em qualquer corretora de câmbio, inclusive pontos de renda, lojinhas que vendem o dólar a vontade.

Então, até US$ 10 mil não há nenhuma burocracia, é realizar com uma corretora de câmbio sem nenhum procedimento especial, é comprar com seus reais e receber os dólares. Acima de US$ 10 mil até US$ 100 mil já tem um procedimento que a corretora vai exigir, se for acima de US$ 100 mil tem que ser num banco.

Qual a diferença entre comprar e vender do dólar?

Nenhuma. É muito simples, por exemplo, você viajou, comprou US$ 10 mil para viajar, quando você chegou sobrou um determinado valor, não há o desejo de ficar com o dólar então você vai lá na corretora e vende.

Como comprar dólar para investimento? Como investir em dólar?

Se você não vai viajar, mas acha que o dólar vai subir no futuro e quer guardar a moeda, porque entende que o dólar é um bom investimento, o rendimento do dólar no futuro é melhor que o rendimento da caderneta de poupança, é um melhor rendimento do que aplicar em bolsa, você compra o dólar é guarda num cofre.

Segundo, você pode aplicar em fundos que tem a variação do câmbio e não em outros papéis, então você pode aplicar em outros fundos.

Onde comprar dólar mais barato?

Tem que ser feita pesquisa. É igual comprar uma mercadoria, você liga para uma corretora é pergunta qual a taxa de câmbio, se for R$ 4,20 é você ligar para outra que está por R$ 4,19, você compra na que está por R$4,19. Tem que pesquisar, tanto para comprar quanto para vender.

Qual a diferença entre o dólar comercial e turismo?

Dólar comercial é aquele que são feitas as transações, internacionais de importação, de exportação e de serviços. O câmbio turismo é aquele feito em menor quantidade, que é utilizado para viagens desde os viajantes que estão saindo e os que estão chegando no país. Então como são em volumes pequenos, essa operação é mais cara, é como se você comprasse um sapato, alguns compram para usar e outros compram para vender. O câmbio turismo é mais caro porque é muito no varejo.

O que é dólar paralelo?

Dólar paralelo é sinônimo de dólar turismo. O dólar paralelo é o dólar turismo que é feito entre as pessoas sem passar pela casa de câmbio. Por exemplo, sobrou dólares da sua viagem e eu quero comprar dólares, eu posso comprar diretamente de você, uma pessoa física que compra de outra sem passar por corretoras ou banco.