'Bazar Solidário' oferta produtos com até 40% de desconto

Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Produtos doados pela Receita Federal a instituições sociais de Fortaleza e da Região Metropolitana serão ofertados com descontos de até 40% no 'Bazar Solidário', que será realizado entre os dias 15 e 19 de setembro, no Eusébio. O valor máximo de compras é de R$ 1 mil por pessoa.

Na ocasião, serão vendisos itens como brinquedos, anzóis, mantas, partillhas de freio de automóveis até celulares, entre outros. Os preços variam de R$ 5 até R$ 4 mil, de acordo com o coodenador do bazar dos produtos doados pela Receita Federal, José Maria Albuquerque. Os preços, garante, são mais em conta em relação ao mercado.

O evento é aberto ao público e acontecerá na Rua Cícero de Sá, 1402, no bairro Centro, no Eusério. A entrada custa R$ 5 e um quilo de alimento não perecível. O horário de funcionamento durante os cinco dias será das 8h às 16h. O dinheiro arrecadado será destinado à Comunidade Terapêutica Grão de Mostarda, Associação Beneficente O Pequeno Nazareno e para o Movimento de Saúde Mental Comunitária do Bom Jardim.