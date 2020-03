Bancos alteram horário de atendimento e proíbem aglomeração dentro de agências; confira o que muda

Instituições financeiras do Estado estão adaptando o horário de atendimento como alternativa para diminuir a propagação do novo coronavírus. As agências que possuem maior número de idosos e pensionistas adotarão horário exclusivo para esse público. A medida atende a determinação divulgada nesta quinta-feira (19) pelo Banco Central.

Algumas unidades da Caixa Econômica Federal devem abrir uma hora mais cedo para atender exclusivamente os clientes em grupo de risco, de 9h às 10h. Depois desse horário, será liberado o atendimento para o público no geral.

Confira as agências com horário estendido:

Fortaleza: Aldeota, Bezerra de Menezes, Conjunto Ceará, Francisco Sá, Iracema, Jangada, Messejana, Parangaba, Praça do Ferreira, Nossa Senhora de Fátima, Terra da Luz e Abolição

Acaraú

Acopiara

Aracati

Barbalha

Baturité

Brejo Santo

Camocim

Campos Sales

Canindé

Cascavel

Caucaia

Crateús

Crato

Eusébio

Horizonte

Ibiapaba

Icó

Iguatu

Ipu

Ipueiras

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Jaguaribe

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Maracanaú

Maranguape

Marco

Mauriti

Morada Nova

Boa Viagem

Pacajus

Pacatuba

Pecém

Quixadá

Quixeiramobim

Russas

Santa Quitéria

Senador Pompeu

Serra Grande

Sobral

Tamboril

Tauá

Trairí

Várzea Alegre

O Santander informou que a partir da próxima terça-feira (24), assumirá um horário de funcionamento excepcional para clientes em grupo de risco, de 9h às 10h. O expediente para os demais usuários será reduzido em duas horas, das 10h às 14h. O banco comunicou também que será controlado o acesso de clientes à agências, em grupos de 10 a 20 pessoas.

O Banco do Brasil e o Itaú Unibanco, por enquanto, mantém suas atividades no horário habitual, com atenção específica para a concentração de pessoas dentro das agências.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.