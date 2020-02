847 vagas de emprego estão disponíveis nesta sexta-feira, no Ceará

Nesta sexta-feira (21), o Sine/IDT está ofertando 847 vagas de trabalho em todo o Ceará. Desse total, 92 das oportunidades são destinadas exclusivamente a Pessoas com Deficiência (PCD).

No geral, Fortaleza é o município com o maior número de vagas, com 358. Delas, 39 são para pessoas com deficiência (PcDs). Os cargos em destaque são: auxiliar de limpeza (47); operador de telemarketing (30), vendedor pracista (25), costureiro (23) e promotor de vendas (20).

Em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão disponíveis 84 vagas de trabalho. Os destaques são para costureiro à máquina de confecção em série (23) ; costurador de calçados à máquina (15) e auxiliar de limpeza (8). Para PCD, há 11 vagas, 10 para auxiliar de linhas de produção e 1 para auxiliar de limpeza.

Em Limoeiro do Norte, há 85 vagas disponíveis. A maioria para as seguintes funções: garçom (26); auxiliar de cozinha (26) e recepcionista (16).

Quixadá também concentra um grande volume de oportunidades esta sexta: 79, sendo 13 para pedreiro, 10 para pintor de obras, 10 para servente de obras, 10 para eletricista, 6 para carpinteiro e 5 para bombeiro hidráulico.

Para se candidatar

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funcionam das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.