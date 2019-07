Mulheres ainda enfrentam barreiras no mundo corporativo

As distâncias entre as condições sociais para homens e mulheres ainda permanecem, mesmo que algumas já sejam mais curtas. Essas diferenças perpassam também o mundo empresarial e do trabalho, gerando dificuldades para as profissionais alcançarem postos de liderança pelo simples fato de serem mulher.

A integrante do conselho de administração da Elfa Medicamentos, Aline Félix Barroso, pontua que a igualdade de gênero tem tido muito espaço, mas que a realidade do mundo corporativo tem sido deixada de lado. "O enfoque nem sempre é o da mulher real, da mulher que trabalha e que recebe entre 30% e 50% menos que os homens fazendo a mesma coisa ou até melhor, que precisa conciliar a carreira com a família, com o desenvolvimento pessoal. Então é importante darmos luz para o papel da mulher dentro das empresas", afirma.

Repertórios

Adriana Bezerra do Carmo, diretora do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef Ceará), ressalta que, para conseguir chegar a posições de liderança, muitas mulheres assumiram repertórios masculinos. "Elas endureceram para conseguir serem respeitadas, para ter voz e vez. Isso é uma coisa que nós queremos que aconteça cada vez menos. Por que a mulher tem que endurecer para conseguir uma posição? Esse mundo é tão paradoxal que até mesmo os homens têm que possuir postura dura, não demonstrar sentimentos", ressalta a diretora.

Carmo acrescenta que, mais do que esses estereótipos, as características pessoais de um líder contam mais para o sucesso da empresa.

O também diretor do Ibef Ceará, Rodolpho Pires, reforça que não existe um estilo feminino e um masculino de liderar. "O que existem são traços importantes de serem observados para quem está em um posição de destaque. Aspectos como integridade, humildade, otimismo, autenticidade, curiosidade são imprescindíveis no mundo corporativo de hoje", diz.

Valores

Ele esclarece que o líder não é somente alguém que está à frente de uma equipe ou que tem profissionais sob seus cuidados no organograma empresarial, mas qualquer pessoa. "Somos líderes da nossa vida, da nossa carreira, então esses valores são importantes para diversos aspectos, não apenas para o trabalho", afirma. Pires ressalta que a diversidade na liderança do mundo corporativo é necessária para que as empresas possam continuar se desenvolvendo.

Ibef Mulher

Para discutir essa temática foi realizado na noite de ontem (9) pelo Ibef Mulher mais um encontro para dar visibilidade à atuação feminina em cargos corporativos de liderança. Carmo revela que o objetivo é gerar integração. "Não queremos gerar divisão e sim despertar reflexões para que as pessoas compreendam que o universo corporativo tem espaço para todos", destaca.

Participaram do debate Aline Félix Barroso, membro do conselho de administração da Elfa Medicamentos; Luciana Alencar, diretora de gestão da Corporativ CADIS 3; e Rodolpho Pires, diretor financeiro da Canpack Brasil.