Meios eletrônicos podem gerar R$ 4,9 bi em benefícios para a Capital

O mundo digital segue trazendo vantagens para os consumidores, e deverá continuar melhorando a vida dos brasileiros. Segundo um estudo da Roubini ThoughtLab, a Capital cearense deverá acumular R$ 4,9 bilhões em benefícios caso toda a população adote o comportamento dos atuais 10% que mais utilizam as transações digitais pelos meios eletrônicos de pagamento. Encomendado pela Visa, o levamento leva em consideração a maior agilidade nas compras e o aumento da segurança de cada operação, além da possível redução de danos em casos de assaltos, erros e outras questões relacionadas ao processo.

O estudo aponta que os benefícios seriam gerados para os consumidores (R$ 586 milhões), indústrias e empresas de varejo em geral (R$ 2,1 bilhões) e administração pública (R$ 2 bilhões). O valor restante é referente a outros setores somados. De acordo com Sciama, diretora de comunicação da Visa do Brasil, os consumidores deixariam de perder um tempo considerável tendo de se dirigir a uma agência bancária para fazer saques, por exemplo.

Além disso, as pessoas correriam menos riscos de serem roubadas, já que teriam menos dinheiro na carteira. Para as empresas, os principais benefícios envolvem os tempos de transação. Quanto menos tempo levar uma operação, considerando a utilização dos meios eletrônicos de pagamento, mais movimentação financeira a empresa deverá fazer. Já a administração pública poderia elevar os níveis de arrecadação com um controle maior em cada transação.

"Na hora que as pessoas migram para a cultura digital, a economia fica mais bancarizada, deixando os pagamentos mais formalizados, e aí fica mais difícil qualquer tipo de sonegação. Isso eleva a arrecadação do Governo, e ainda temos redução de custos com a justiça, porque haveriam menos crimes envolvendo dinheiro em espécie", diz Sciama.

Evolução

O estudo da Roubini ThoughtLab também aponta que Fortaleza poderá registrar um aumento de 1,1% nos empregos gerados pela migração dos pagamentos para o meio digital até 2032. A média dos salários deverá ter alta de 1,4% no período, enquanto que o Produto Interno Bruto (PIB) de Fortaleza deve crescer 0,5% nos próximos anos.

Contudo, Raul Santos, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef), alertou que será preciso muito cuidado para não prejudicar nenhuma das gerações durante a transição para essa cultura digital de pagamentos.

"Nós convivemos com várias gerações. As pessoas têm de estar muito atentas para a qualificação e para o mercado digital. Por trás dessa transformação há muita oportunidade de trabalho, mas é preciso estar qualificado, senão podemos gerar um desemprego por falta de mão de obra qualificada", avaliou Santos.