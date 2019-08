Guia Conhecendo o Ceará é lançado com novas categorias

O Guia Conhecendo o Ceará chega à 9ª edição renovando o seu convite para o turista e também o próprio cearense explorarem o Estado, com indicação de 100 lugares para conhecer: de pontos turísticos a points de gastronomia. Para permitir diferentes perspectivas a cada publicação, um novo time de jurados é convidado. Neste ano, foram 14 personalidades no grupo, entre elas a presidente do Convention & Visitor Bureau, Ivana Bezerra. Para ela, a escolha mais difícil foi entre os melhores restaurantes. "Uma coisa forte aqui no Ceará é fidelizarem o cliente, chamam pelo nome, que termina fazendo a diferença. Em alguns momentos fiquei dividida", confessa.

Segundo Ivana, foi um prazer participar desse processo. "Eu acho o Guia fundamental. Tanto eu uso no hotel, em nosso material de acolhimento para os hóspedes, como até na captação de eventos e congressos para Fortaleza", aponta.

E esse é o objetivo do Guia. Conforme o supervisor comercial do jornal Diário do Nordeste, Tayro Mendonça, o intuito desse material é ser utilizado como ferramenta para o turista se localizar pela região e apontar novos destinos em seu roteiro. Porém, ele não é um produto pensado só para aqueles que vêm de fora. "A lista de indicados é uma provocação para o morador desbravar e conhecer e explorar ainda mais o Ceará", afirma.

Quem reafirma esse pensamento é o presidente da seção Ceará da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e ainda um dos jurados, Eliseu de Barros Júnior. "Às vezes, eu estou em dúvida para escolher o restaurante, um bar ou algum estabelecimento e vou no Guia e termino escolhendo com ajuda dele", acrescenta.

Além dos jurados, a edição contou também com novas categorias. Dentre as 24, seis são inéditas: spa, açaí, cervejaria, hamburgueria, comida saudável e culinária do mundo. "A lista é revisada todos os anos", revela. "Os pontos são escolhidos tendo em conta a estrutura em apoio ao turista, qualidade do serviço, tradição, cardápio, destaques e novidades do mercado", completa Tayro.

Prêmio

O Guia será lançado na solenidade de entrega do Prêmio Conhecendo o Ceará nesta segunda (26). Essa é a quarta edição do Prêmio, que tem o objetivo de evidenciar o melhor de cada categoria. "É quem vai proporcionar a melhor experiência para o cliente, seja turista ou morador naquele segmento que ele trabalha. O mais votado é o que tem melhor atendimento e serviço", destaca.

O Guia Conhecendo o Ceará tem distribuição gratuita e será encartado nesta terça-feira (27) no Diário do Nordeste. A ação é uma realização do Sistema Verdes Mares com apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza e patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará.

Mais informações

Lançamento do guia Conhecendo o Ceará

Local: La Maison Buffet - Salão Mar (Avenida Engenheiro Luiz Viana, 533)

Horário: 19h30