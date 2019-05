GP Verdes Mares reconhece talentos da publicidade cearense

A criatividade e o esforço depositados em mais de 220 peças publicitárias participantes da 12ª edição do Grande Prêmio Verdes Mares de Propaganda foram celebrados na noite de ontem (9). A honraria, consolidada no mercado cearense como um dos mais importantes reconhecimentos conferidos ao setor, foi entregue em 17 categorias, sendo uma delas destinada à agência com o maior número de prêmios da noite.

Para Rafael Rodrigues, gerente geral de comercialização do Sistema Verdes Mares, o prêmio é um reconhecimento importante para o mercado de publicidade e seus profissionais. “O GP vem enaltecer e ratificar grandes campanhas através deste ‘Grand Prix’ de propaganda”, aponta.

Agraciada nas categorias TV Verdes Mares – Campanha Varejo; Rádios – Campanha Serviço e Diário do Nordeste – Campanha Varejo, a Delantero Comunicação e Publicidade foi a grande ganhadora do Prêmio Master. Para o diretor da agência, Pádua Sampaio, o evento representa a celebração de muita criatividade e do esforço em busca de soluções inovadoras para os clientes. “Ter esse diferencial, da criatividade, e ter um prêmio que reconheça isso é muito importante, fortalece todo o mercado. A propaganda é a capacidade de resolver os problemas dos clientes de maneira inteligente”, avalia Sampaio.

Ele destaca que não só a agência se sente honrada com a premiação, mas o cliente objeto da peça publicitária também. “É um prêmio que prestigia toda a cadeia. O capital intelectual da equipe é reconhecido, o cliente se sente prestigiado e o consumidor tem a oportunidade de ter no seu ‘break’, seja na TV, no celular ou no rádio, uma mensagem mais interessante”, conclui.

Ao todo, 21 agências se inscreveram no 12º GP Verdes Mares, das quais 11 foram premiadas. Uma delas, a Acesso Comunicação, aderiu à causa do Abrigo São Lázaro, voltado ao cuidado de animais em situação de rua. A campanha “Julgamento”, vencedora da categoria Campanha Solidária, representa a concretização de um trabalho que, de acordo com a diretora da agência, Ana Celina Bueno, “está no DNA da empresa”. “A nossa agência costuma abraçar causas de sustentabilidade, educação, tudo com o instinto de fazer algo que está no DNA da empresa. Nós abraçamos causas com as quais nos identificamos”, acredita.

Sobre o reconhecimento aos profissionais que fazem o mercado local, a diretora da Acesso Comunicação também avalia que os clientes se sentem valorizados com a premiação, além das agências. “O prêmio tem muita credibilidade no mercado do Ceará. Quando conversamos com os clientes sobre a possibilidade de concorrer, eles se sentem muito valorizados”, acrescenta Ana Celina Bueno.

Profissionais

Além do reconhecimento conferido às agências, o GP Verdes Mares também premiou com um computador os profissionais que mais se destacaram no mercado ao longo do ano de 2018, escolhidos por meio de votação online. Seis profissionais foram premiados nas categorias Profissional de Atendimento, Profissional de Criação, Profissional de Marketing, Profissional de Mídia, Publicitário do Ano e Cliente do Ano.

A 12ª edição do GP Verdes Mares teve como temática o universo circense, com o slogan “O espetáculo de ideias inesquecíveis”. As agências vencedoras foram agraciadas com o troféu Ahau.