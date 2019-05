Egídio Serpa: UFC e Senai constroem foguete

No ano passado, o presidente da Fiec, Beto Studart, e o reitor da UFC, Henry Campos, celebraram parceria para a construção de um foguete de propulsão híbrida. Por meio do Senai-Ceará, dirigido por Paulo André Holanda, e do Centro de Tecnologia da UFC, liderado pelo professor Carlos Almir, o projeto disparou na velocidade do som e já mandou para as alturas, há poucos dias, o Thuder, protótipo do que será o Hermes 1 - foguete que, movido a gás natural e gasolina, será lançado em dezembro deste ano na Base da Barreira do Inferno, em Natal (RN). Esse artefato alcançará o apogeu de 5 km e ainda transmitirá dados por telemetria. O projeto mobiliza alunos dos diferentes cursos do Senai-Ceará e os melhores professores do Centro de Tecnologia da UFC. Um dos objetivos da parceria Fiec-UFC é "propiciar oportunidades aos participantes, organizados em equipe, a fim de desenvolverem um projeto aeroespacial em todas as suas etapas, desde a concepção, detalhamento do projeto, fabricação e testes de lançamento de um foguete híbrido". O empreendimento tem objetivos secundários: 1) fomentar foguetes híbridos com diferentes propelentes, empuxos graduais, objetivando o apogeu de 5 km de altura; 2) desenvolver estrutura de impulso capaz de garantir o lançamento com segurança, controle e registros de evidências; 3) elaborar sistema de instrumentação habilitado a transmitir dados durante o voo de lançamento para levantar dados que comporão estudos subsequentes". Literalmente, o Senai e a UFC estão indo para o espaço.

Saúde

Como vai a saúde pública no Ceará? Opiniões cirúrgicas sobre o tema serão transmitidas pelos doutores Florentino Cardoso, diretor executivo e médico do Hospital Care; Myra Pinheiro, do Ministério da Saúde; e João Costa, ex-diretor nacional de Gestão em Saúde da Amil. Será no dia 31 deste mês, às 19 horas, no Hotel Praia Centro. Mais uma promoção do Partido Novo no Ceará.

Melão

Há dúvidas, ainda, se o Ceará exportará mesmo melão para a China. Mas não há qualquer dúvida em relação ao Vietnã, cujo Governo praticamente fechou acordo com o Brasil: os vietnamitas mandarão para cá seus peixes e seu camarão, e os brasileiros enviarão para lá boi em pé e melão. A balança comercial entre os dois países registra superávit de US$ 1,4 bilhão a favor do Brasil.

Silagem

Em Limoeiro do Norte, a empresa Agrícola Silagem revoluciona a produção em larga escala de grãos - sorgo e milho no meio - voltada, principalmente, para a alimentação do rebanho bovino leiteiro. Para isso, usa sementes diferenciadas, logística própria, sistema de colheita "no ponto certo" e milhares de hectares cultivados, como a empresa revela em filmete que está nas redes sociais. A Agrícola Silagem fornece volumosos ensilados para produtores do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Catástrofe

Do ex-ministro da Fazenda, economista Maílson da Nóbrega, preocupado com a demorada na aprovação da reforma da Previdência: "O Brasil está caminhando em marcha batida para uma catástrofe fiscal". Mailson tem razão. Os partidos que compõem o Centrão não deixam dúvidas: ou o Governo do presidente Bolsonaro submete-se ao toma lá, dá cá, ou não haverá reforma.

Bom vidro

Informa a Diageo, grupo britânico dono da cachaça Ypióca e dos mais famosos uísques do mundo: seu programa de reciclagem Glass is Good já reciclou, somente em Fortaleza, 950 toneladas de vidro. Esse programa, que coleta garrafas vazias em bares e restaurantes da cidade, teve tanto sucesso que foi já assumido pela Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe).

Prefeitos

Vem aí, nos próximos dias 3 e 4 de junho, no Centro de Eventos, a 7ª edição do Seminário de Gestores Públicos Prefeitos do Ceará 2019, promovido em conjunto pelo TCE, AMC, Instituto Future e Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, com o apoio do Diário do Nordeste.

Impossível

Missão impossível: consertar o Brasil.