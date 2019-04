Egídio Serpa: Sebrae-Ceará rejeita abuso de autoridade

Alci Porto, diretor técnico do Sebrae-CE, é um dos inconformados com a ação de fiscais da Prefeitura de Fortaleza (PMF) que, sábado passado, às 23 horas, decidiram fiscalizar o Hotel Sonata, para o que pediram o inexplicável apoio de policiais militares. "Conheço o Hotel Sonata. É um dos melhores de Fortaleza na gestão e no atendimento ao turista", diz Porto. Ele conta que, em um restaurante do bairro da Parquelândia, fiscais da PMF exigiram a apresentação de diploma em nutrição da proprietária, que, coincidentemente, tem formação na área de alimentos. "O Sebrae defende a regularização dos empreendimentos, mas condena o abuso de autoridade contra quem paga - com seus impostos- os vencimentos dos servidores públicos", afirma.

Petrobras

Preocupado com a política de preços da Petrobras, José Granjeiro, leitor assíduo desta coluna, pergunta: qual é a produção nacional de óleo bruto, em barris? Quantos barris são refinados no Brasil? Qual o consumo interno de gasolina e óleo? Quantos barris de óleo e gasolina importa e exporta a Petrobras? Por que a gasolina brasileira é vendida no Paraguai a um preço inferior ao vendido no Brasil? Em que países são constantes as variações de preços?

É o novo

Quinta-feira, 25, às 19 horas, no Hotel Praia Centro, o Partido Novo no Ceará promoverá debate sobre a segurança pública e defesa social. O professor José Raimundo Carvalho, da UFC; Leonardo Barreto, delegado da Polícia Civil; Leonardo David, consultor em Tecnologia na Segurança Pública; e Laécio Noronha Xavier, professor da Unifor, debaterão.

Fiec

Sampaio Filho, presidente do Sindicato da Indústria Metal Mecânica, cita como importantes e também divisoras de águas duas iniciativas do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Beto Studart: a criação do Observatório da Indústria e do Conselho de Inovação e Tecnologia, "que unem o setor produtivo, a academia e o Governo". Hoje, às 9 horas, a Fiec elege por aclamação a sua nova diretoria, presidida pelo industrial Ricardo Cavalcante, que tem como vice o experiente agroindustrial Carlos Prado.

No segundo semestre deste ano, o Grupo Social Clube - dos empresários Ciro e Rodrigo Moreira, donos dos restaurantes La Pasta Gialla, abrirá, no BS Design, o Ryori, casa de comida japonesa. Será o segundo restarante do BS Design - o outro será o Santa Grelha, casa especializada em carnes especiais

Este 2019 já pode ser considerado o Ano das Tragédias, aqui no Brasil e no resto do mundo. O incêndio que destruiu ontem boa parte da Catedral de Notre Dame, em Paris, entra nessa lista de terríveis eventos. Não é só no Brasil que monumentos históricos são destruídos. No Primeiro Mundo acontecem, também, essas coisas