Egídio Serpa: Ponto eletrônico provoca a discórdia

Quando ainda existia, o Ministério do Trabalho e Emprego editou a Portaria 373 que, desejando regular o ponto eletrônico dos empregados das empresas, estabeleceu - como condição para a implantação da boa novidade - a autorização do sindicato da respectiva categoria profissional. O ponto eletrônico está em linha com o avanço tecnológico e já se revelou eficaz no controle da jornada de trabalho, mesmo na zona rural, onde se desenvolvem as atividades do agronegócio. Mas, por causa do caráter discricionário da Portaria, várias entidades sindicais estão a dificultar o uso dessa moderna ferramenta, exigindo, por exemplo, o pagamento de uma taxa, sem o que se negam a fazer acordo com as empresas. Nenhuma outra modalidade de ponto - manual, mecânica ou eletrônica - necessita de autorização prévia dos sindicatos. Por esta razão, as empresas estão sugerindo que seja suprimido do artigo 2º da Portaria 373 a frase da discórdia: "...Mediante autorização em Acordo Coletivo de Trabalho".

Decolando

Uma empresa espanhola - a Aena, que opera também no México - ganhou ontem o Bloco Nordeste do leilão de concessão de 12 aeroportos brasileiros, promovido pela Anac. Assim, ficou cada estrangeiro no seu quadrado: a alemã Fraport em Fortaleza, a francesa Vinci em Salvador e os espanhóis da Aena em Recife, Juazeiro do Norte, Maceió e Aracaju. A Aena tentará consolidar o Hub da Azul em Recife e a Fraport buscará mais voos internacionais para Fortaleza.

Manufatura

Sidney Leite, Diretor Técnico e de Operações da M. Dias Branco, falará sobre a integração Homem-Máquina no Ambiente da Manufatura: os riscos, os ganhos e as premissas para uma organização de alta performance. Será no próximo dia 26, no IV Fórum de Manufatura, no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo.

Zona livre

Festa no arraial da corrupção! Agora, os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos serão julgados pela Justiça Eleitoral que, até prova em contrário, não tem estrutura para tão larga tarefa. Conclusão: morreu a Lava Jato, cujos processos, ainda não julgados, prescreverão.

Intermodal

Deram-se as mãos a Tecer Terminais e a CIPP S/A (antiga Cearaportos), que estarão sob o mesmo estande na Intermodal South America, maior feira de logística do continente latinoamericano que se realizará nos dias 19, 20 e 21 em São Paulo. Ambas terão um só objetivo: captar novos clientes.

Estatais

Para o economista Lauro Chaves Neto, ex-presidente do Corecon, o leilão de ontem da Anac teve uma contradição: a vencedora do Bloco Nordeste - com o Aeroporto de Juazeiro do Norte no meio - foi uma estatal espanhola, que terá financiamento do BNDES, controlado pelo Governo brasileiro. Para Lauro Chaves Neto "é um completo non sense".