Egídio Serpa: O mercado imobiliário reage

Segundo Pio Rodrigues, sócio e CEO da C. Rolim Engenharia, uma das grandes do setor da construção civil cearense, o primeiro trimestre de 2019, que terminará amanhã, melhorou o cenário do mercado imobiliário de Fortaleza. “Na nossa empresa, isso aconteceu e segue acontecendo” – adiantou ele. Presente quinta-feira, 28, à festa de inauguração do edifício BS Design – duas torres comerciais de ousada arquitetura erguidas pela BSpar Incorporações entre três ruas e uma avenida no coração da Aldeota – Pio Rodrigues aposta na melhora do cenário econômico. Na sua opinião, parecem agora convergir para o entendimento os principais atores da gestão administrativa e política do País, com o que cresce a chance de aprovação da reforma da Previdência, abrindo caminho para a passagem do pacote anticrime e da reforma tributária já em elaboração pelo time do ministro Paulo Guedes. “Tudo isso ajuda a desenhar o clima de otimismo de que precisa o empresário para investir. Aprovada a nova Previdência, certamente os investimentos retornarão”, ele prevê. Olhando com atenção para o alto das duas torres do BS Design, Pio Rodrigues sentencia: “Do meu ponto de vista, este empreendimento é o divisor de águas da história da arquitetura e da engenharia imobiliárias do Ceará. O Beto (Studart) está

de parabéns”.

Vignoli

Com 14 unidades operando em Fortaleza, João Pessoa, São Luís, Recife, Salvador, São Paulo e Campinas, a rede cearense de restaurantes Vignoli – dos irmãos Bruno e Igor Perdigão e seus sócios Júlio Bezerra e Kalil Farah – tem um plano: abrir mais 12 até 2021. Neste mês, o quarteto investiu na modernização de sua unidade da Av. Senador Virgílio Távora que, além das pizzas que tornaram nacionalmente famoso o Vignoli, tem menu internacional.

Sustentável

Hotéis, restaurantes e bares de Jericoacoara – que agora vivem lotados graças aos voos da Gol e da Azul – serão fiscalizados por técnicos da Superintendência do Meio Ambiente (Semace). O secretário de Meio Ambiente, Artur Bruno, quer, primeiro, orientar o trade turístico de Jeri a praticar o turismo sustentável. Só em último caso, multá-lo por desobediência. “Ganharemos todos, principalmente os turistas”, diz.