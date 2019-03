Egídio Serpa: Ministra já vê o atum cearense e potiguar

Para incentivar o Ceará e o Rio Grande do Norte, que são hoje os grandes produtores nacionais de atum, o Ministério da Agricultura anuncia que está concluindo a legislação que regularizará as embarcações usadas na pesca desse peixe, que cresce nos dois estados. Pressionada pela Comissão Internacional para Conservação do Atum no Atlântico (Iccat), responsável pela regulação do mercado internacional, a ministra Tereza Cristina – que desde ontem está de novo viajando pelo Nordeste, desta vez em SE e AL - criou uma força-tarefa para resolver o problema sem perder os prazos estabelecidos pela Iccat. Ela disse que a pesca do atum é importante fonte de divisas e que o Brasil precisa recuperar o tempo perdido e fazer esse setor produtivo caminhar. As embarcações cearenses e potiguares usadas na pesca do atum navegam com licenças temporárias, com o que a Iccat não concorda. A propósito: a ministra Tereza Cristina, que irá à China em maio, confirma que consta de sua agenda a negociação para a abertura do mercado chinês para melões e outras frutas brasileiras. Os chineses topam, desde que o Brasil abra seu mercado para as suas maçãs, algo que os produtores brasileiros do RS, SC, PR e SP rejeitam.

Legado

Inaugurado ontem, o Edifício BS Design – duas belas e inovadoras torres comerciais no coração da Aldeota – vale R$ 600 milhões, somados o investimento na construção e seu Valor Geral de Vendas (VGV). “É o legado que deixo para que meus netos se lembrem de mim, quando eu partir”, diz Beto Studart, que o idealizou e o construiu.

Santos e Pecém

PIB

Hoje, às 14h30, o Ipece anunciará o PIB do Ceará em 2018. Já se sabe que foi o setor da Agropecuária que registrou o melhor desempenho. Por falar em PIB: o do Ceará estacionou, há muitos anos, na marca de 2,2% do PIB nacional.

Foram abertas as inscrições para o 23ª Festival Nordestino de Agropecuária, que se realizará de 13 a 15 de junho no Centro de Eventos do Ceará. Até o dia 10 de maio, a inscrição custará R$ 160 para produtores e R$ 80 para estudantes. Depois, custará R$ 180 e R$ 90, respectivamente. Trabalhos científicos até o dia 30/4

Sugere o bom senso: pelo denso conjunto de besteiras ditas e praticadas em tão curto espaço de tempo - de janeiro para cá - os ministros da Educação, Ricardo Vélez; do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio; e dos Direitos Humanos, Damares Alves, já deveriam ter sido demitidos pelo presidente Jair Bolsonaro