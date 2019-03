Egídio Serpa: a Embrapa explica o seu hambúrguer

Há diferenças entre o hambúrguer de caju criado pelo saudoso empresário Jaime Aquino e o que a Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, desenvolveu e agora põe à disposição da indústria para produzi-lo em escala. Em mensagem a esta coluna, a Embrapa esclarece que "desenvolveu duas formulações para a fabricação de hambúrguer tendo como principal ingrediente a fibra do caju". E acrescenta: "As formulações desenvolvidas pela Embrapa são enriquecidas com fontes de proteína vegetal, sendo, portanto, diferentes e nutricionalmente superiores às produzidas unicamente com a fibra de caju e condimentos. Estudos realizados pela Embrapa identificaram que o produto contendo apenas a fibra de caju apresentava aceitação sensorial mediana, baixo teor proteico e baixa intenção de compra. Foram, então, desenvolvidas as duas formulações diferentes, com a incorporação de proteína de soja ou feijão-caupi (o feijão-de-corda). A formulação com soja foi projetada para a produção em larga escala e requer equipamentos industriais. A formulação que utiliza como base proteica o feijão-caupi foi planejada para a produção doméstica, com o objetivo de oferecer uma alternativa de renda a agricultores familiares".

Banda larga

Fortaleza, sede de um hub de telecom, receberá nos dias 10 e 11 de abril o Congresso de Provedores de Internet e Data Centers 2019. A abertura será feita pelo secretário de Telecomunicações do Ministério de Ciência e Tecnologia, Vitor Elísio, que apresentará as políticas de banda larga do Governo Bolsonaro. São esperados 1 mil profissionais da área.

Saudáveis

Falando na Comissão de Agricultura do Senado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse: "A população brasileira pode ficar tranquila, pois não existe produto agropecuário comercializado sem a chancela da Anvisa. Prova é que a expectativa de vida do brasileiro só faz aumentar".

Aposentadoria

Ex-deputado Geddel Vieira Lima, preso por corrupção, recebe da Câmara dos Deputados aposentadoria mensal de R$ 20.354,00. É por isto que é difícil reformar a Previdência.

Decisão judicial acaba de proibir a importação de banana do Equador, onde há várias pragas e doenças que atacam a fruta, incluindo a perigosa Bract Mosaic Virus, capaz de comprometera bananicultura brasileira - a cearense no meio.

Em 1960, segundo o Insper, a mulher brasileira tinha em média 6,3 filhos. Em 2020, ou seja, no próximo ano, ela terá apenas 1,5 filho, média que permanecerá até 2050. Isto significa que a população envelhecerá muito mais rapidamente. Haverá apenas 1,6 pessoa em idade ativa para cada idoso. Nova Previdência, já!