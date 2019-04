Data center é inaugurado e já atende a mais de 20 empresas

O Data Center da Angola Cables é realidade em Fortaleza. Em mais de 2 mil metros quadrados (m²) de área construída, a estrutura de telecomunicações foi inaugurada, ontem, já fornecendo serviço para dez operadoras, como Mob Telecom e Wirelink, e mais de 20 empresas. "As empresas vêm buscar conectividade, comprar um link dedicado ou um IP específico de um operador", pontua o gerente comercial da Angola Cables, André Martins.

Quanto às operadoras, ele aponta que o objetivo é reunir todas as que estão presentes no Nordeste para o ambiente do Data Center e torná-lo um hub de interconexões.

"A ideia aqui é criar um ambiente neutro para região. Já estamos com acordos firmados com outros cabos submarinos para também estarem aqui presentes, logicamente com mais tensão do que eles têm na Praia do Futuro. A proposta é essa: ofertar ao mercado um ambiente onde consigam estar presentes, mas que possam sair por onde eles quiserem", completa.

Com as parcerias que estão firmando, o intuito é trazer provedores de conteúdo para o Nordeste. "Antes, os provedores passavam por Fortaleza para ir a São Paulo, hoje eles ficam aqui também. Isso é muito importante: conseguir transformar a cidade de ponto de passagem para ponto de presença", destaca.

Negociações

Uma parceria em negociação para Fortaleza é o Nic.Br, o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. "Estamos constantemente negociando o máximo possível para conseguir pôr dentro do Data Center todas as grandes infraestruturas", destaca António Nunes, CEO da Angola Cables.

Atualmente, o local está na primeira de cinco fases previstas para construção do prédio total, que deve chegar a 3 mil m². Porém, a construção das demais áreas será por demanda. "O outro é para contratos maiores. Então, têm algumas empresas de conteúdo que querem alugar a laje inteira, a ideia que sai a fase 2 e 3 até em conjunto", explica.