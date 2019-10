Concentrix investe mais de R$ 10 mi em nova unidade na Capital

A Concentrix, multinacional de serviços, investiu mais de R$ 10 milhões na segunda unidade em Fortaleza, que será oficialmente inaugurada hoje (8). De acordo com a gerente da companhia no Brasil, Claudia Gimenez, a Capital já representa 30% dos negócios da empresa no País. A projeção de crescimento da companhia é 70% neste ano e 40% em 2020.

"Estamos expandindo os nossos negócios em Fortaleza e pretendemos crescer ainda mais. Já temos a confirmação de 200 novas vagas até o fim do ano. Esperamos ter mais 200 até o primeiro trimestre de 2020. Então certamente nós vamos continuar investindo em Fortaleza e trazer novos clientes".

Segundo ela, a representatividade da praça cearense é um dos atrativos para a conquista de novos clientes. "Esse é um dos principais motivos para gente ter um prédio novo aqui. É uma representatividade importante e, depois de São Paulo, Fortaleza é a nossa principal casa", avalia Claudia.

O novo empreendimento chega para atender à crescente demanda de clientes da companhia, que está em franca expansão, mesmo diante do atual cenário econômico adverso do País. Hoje, a Concentrix já conta com cerca de 1.600 colaboradores em Fortaleza, que serão alocados na nova unidade.

Segundo a gerente, as vagas disponíveis têm salários que variam de R$ 1.150 a R$ 10 mil. "Temos vagas de um atendimento inicial de R$ 1.150 e cargos de liderança que chegam a R$ 10 mil. São diferentes faixas salariais dependendo do negócio. O nosso principal foco é ter pessoas com ótima comunicação e análise, tecnologia da informação, recursos humanos, tudo dentro dessa faixa", diz.

Ainda de acordo com Gimenez, as duas unidades de Fortaleza vão funcionar normalmente. "Nós vamos trazer 60% dos nossos trabalhadores para esta unidade nova. Deixaremos espaço disponível para crescer na unidade 1 e estamos vendo a possibilidade de crescer em breve nesta unidade nova. Contamos com seis andares". A nova unidade fica na avenida Santos Dumont, na Aldeota.