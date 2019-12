Buscando ser maior provedor no NE, companhia investirá R$ 100 mi

A cearense Mob Telecom quer ser o maior provedor regional de internet banda larga do Brasil, até 2024, e já começou a pôr o plano em prática. No próximo ano, a empresa investirá R$ 100 milhões para expandir a atuação no Nordeste. Segundo o chefe de departamento comercial da empresa, Sayde Bayde, a companhia já escolheu as cidades onde os aportes serão feitos, com destaque para Campina Grande (PB), Patos (PB), Quixadá (CE), Quixeramobim (CE), Natal (RN) e João Pessoa (PB).

"Estamos com um plano para 2020 audacioso, aproveitando o embalo desse crescimento em 2019. O planejamento em varejo depende de volume e, a partir dele, vai só aumentando. É seguindo esse plano que a gente mapeou algumas cidades que queremos entrar no próximo ano, saindo um pouco do Ceará", comentou o representante da Mob Telecom.

De acordo com Bayde, esse novo investimento será feito a partir da renda gerada por debêntures emitidas pela empresa. Esse sistema funciona como um título de crédito representativo de empréstimo em que uma companhia realiza a operação junto a terceiros. O pagamento é assegurado pela empresa com o pagamento de juros estabelecidos na emissão. Essa movimentação da Mob constitui a segunda etapa de investimentos a partir de debêntures. O processo começou neste ano.

"A gente fechou negócio com um grande banco e eles vão nos ajudar nesse investimento. Já fizemos isso esse ano e agora estamos conversando com uma outra empresa. Nós esperamos gerar uma verba de R$ 100 milhões, que serão destinados apenas para o varejo", disse Bayde.

E o objetivo é bastante claro, afirmou o chefe do departamento comercial da companhia. "Algumas pessoas comentaram que a Mob tinha sido vendida, mas não foi isso que aconteceu. Continuamos fortes e estamos com esse planejamento de nos tornarmos o maior provedor regional do Brasil até 2024", explicou.

Para garantir a meta, a Mob também está atenta às próximas movimentações do mercado brasileiro de conexão. Segundo Bayde, a empresa criou um comitê para estudar todos os detalhes relacionados ao leilão de 5G que deverá ocorrer no próximo ano. O certame, no entanto, é esperado apenas para o fim de 2021 por conta de algumas mudanças propostas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em 2019.

"Estamos estudando a fundo o 5G para ganhar o leilão no Nordeste. Estamos bem confiantes em relação ao 5G", detalhou Bayde.

Investimentos

O chefe do departamento comercial da Mob ainda destacou que essa movimentação da empresa deverá gerar empregos nas cidades que receberão os investimentos. De acordo com ele, a empresa sempre procura contratar pessoas da própria localidade.

"A gente tem uma estrutura de recursos humanos muito avançada e a gente procura contratar os melhores de lá, porque elas já conhecem as pessoas. A partir daí, nós investimos em treinamento e gastamos muito com isso".