Casal recebe serenata na porta de prédio, na Capital, em homenagem aos 50 anos de casamento

O aniversário de 50 anos de casamento de um casal de idosos em Fortaleza contou com um momento especial, nesta sexta-feira (23). Isolados há mais de um ano em razão da pandemia de Covid-19, eles receberam uma serenata na porta do prédio onde moram, no bairro Dionísio Torres.

Gilmar Oliveira, 79, e Marluce Oliveira, 77, receberam o presente das filhas, que decidiram homenagear os pais pela data, e ainda proporcionar um momento de alegria em meio ao isolamento social.

Legenda: Na voz da cantora Ludmila Amaral e com Paulo Rodrigo ao piano, cerca de 50% do repertório apresentado foi do cantor Roberto Carlos, idolo do casal Foto: Thiago Gadelha

"Nos 25 anos de casamento fizemos uma festa para eles. Queríamos repetir nos 50 anos, mas agora com a pandemia não é possível, então espero que esse momento seja muito marcante para eles", disse a professora Daniela Sousa, uma das filhas.

Na voz da cantora Ludmila Amaral e com Paulo Rodrigo ao piano, cerca de 50% do repertório apresentado foi do cantor Roberto Carlos, ídolo do casal, e por conter canções que fizeram parte da trajetória de vida deles.

De início, a homenagem foi vista somente da sacada do apartamento, no 8º andar do prédio situado na Rua Joaquim Nabuco. Mas para sentir esse carinho intensificado e ainda dá um abraço nas filhas, valeu a pena descer brevemente e acompanhar o concerto de mais perto.

Quero receber conteúdos exclusivos do Dias Melhores