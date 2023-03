Voluntários arrecadam mais de 4 toneladas de alimentos para famílias de Uruburetama

O projeto social Frutos da Graça arrecadou cerca de 4,3 toneladas de alimentos para famílias de Uruburetama que tiveram suas casas destruídas com a chuva. As doações chegaram ao município da Região Norte do Ceará neste sábado (25).

Cerca de 700 cestas básicas foram destinadas aos moradores, além de roupas e calçados. A estimativa do projeto é de que 300 famílias sejam beneficiadas com os mantimentos.

A assistente social Isabel Melo, responsável pela campanha, explica que o projeto pediu doações nas redes sociais, contando com a colaboração de amigos e familiares.

"Essa iniciativa é da Sociedade Civil. A sociedade não pode ser indiferente à dor do outro, ao sofrimento do outro. Uruburetama é a terra natal dos meus pais. Eu tenho família aqui", conta.

Os voluntários devem visitar as famílias no centro da cidade e na zona rural, como as comunidades da Serra do Pau Alto, Serra do Bananal, Santa Luzia e Serra do Sítio.

Chuvas em Uruburetama

As enchentes das últimas semanas em Uruburetama deixou casas destruídas, comunidades isoladas e moradores sem energia. A cidade registrou maior máxima de chuvas em 24h no sábado passado, de 150 milímetros.

O acesso à comunidade de Pau Alto, onde houve deslizamentos, ficou restrito por quase duas semanas. A liberação foi anunciada na quinta-feira (23) pelo prefeito Aldir Chaves.

Durante o bloqueio, mantimentos foram enviados por uma aeronave da Polícia Militar, com apoio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.