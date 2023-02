Veja fotos do segundo dia de Carnaval infantil no Passeio Público

As crianças aproveitam este domingo (19) de Carnaval no Passeio Público, em Fortaleza, para brincar com confetes e espumas ao som das atrações.

A programação fica por conta do Bloquinho Aquarela e da Banda Pacote de Biscoito. As fantasias são um show a parte: é possível ver muitos pequenos vestidos de Vandinha, em alusão à série da Netflix, e muitos de super-heróis.

Veja as fotos:

Legenda: Segundo dia de Carnaval no Passeio Público, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

