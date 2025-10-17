Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

Ação promocional inédita da Simplifique Home Center acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com condições exclusivas em todas as lojas do Ceará

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Clientes podem comprar durante os três dias de promoção.
Foto: divulgação (Imagem da fachada de uma das lojas)

A Simplifique Home Center realiza neste fim de semana (17 a 19 de outubro), o Ultrasaldão Simplifique, uma ação de vendas inédita voltada para quem planeja construir, reformar ou renovar ambientes. Durante os três dias de promoção, todas as lojas da marca no Ceará estarão com descontos de até 50% em um portfólio de mais de 20 mil produtos, abrangendo desde materiais de construção até acabamentos e itens de decoração.

Com foco em proporcionar acesso facilitado a produtos de qualidade, a campanha traz condições de pagamento diferenciadas, permitindo a compra em até 10 vezes sem juros, sem parcela mínima. A ação busca incentivar tanto consumidores finais quanto profissionais da construção civil a aproveitarem o momento para adquirir materiais com o melhor custo-benefício do mercado.

De acordo com Fabiano Monteiro, CEO da Simplifique Home Center, o Ultrasaldão reflete o propósito da marca em democratizar o acesso à reforma e à construção. “A Simplifique sempre acreditou que reformar ou construir deve ser acessível a todos. O Ultrasaldão nasce exatamente dessa ideia: oferecer uma oportunidade real para que os nossos clientes possam construir ou reformar pagando menos. Além disso, é uma forma de movimentar o varejo local e reforçar o compromisso da marca com o consumidor, em um momento estratégico do ano, quando muitas famílias se preparam para renovar suas casas antes do fim do ano”, destaca o executivo.

Reconhecida por ser a home center que mais vende pisos, revestimentos e porcelanatos no Ceará, com estoque superior a 1 milhão de metros quadrados, a Simplifique amplia ainda mais o alcance de sua campanha ao envolver todo o mix de produtos. “O Ultrasaldão envolve todo o mix, são mais de 20 mil itens com desconto de até 50% em tudo. Para atender à alta demanda, preparamos nossas lojas para garantir agilidade na experiência de compra, tanto no atendimento presencial quanto nas entregas e na reposição de estoque”, explica Fabiano Monteiro.

Entre os itens em destaque, estão pisos, revestimentos, louças, metais, tintas, materiais elétricos e hidráulicos, além de uma ampla linha de utilidades e soluções para o lar. As ofertas são válidas em todas as unidades da Simplifique no estado, com estoques limitados e validade restrita aos dias da campanha.

Fabiano reforça ainda que o evento simboliza o posicionamento da empresa como referência regional no setor. “O Ultrasaldão é uma demonstração prática do que a Simplifique representa: ser o líder do preço baixo da reforma e construção. Reafirmamos nossa posição como referência em preço, variedade e atendimento, o verdadeiro ponto de apoio para quem constrói, reforma ou sonha com um novo lar”, conclui o CEO.

Serviço
Ultrasaldão Simplifique
Quando: 17, 18 e 19 de outubro
Onde: Todas as lojas Simplifique Home Center no Ceará
Condições: Descontos de até 50% e pagamento em até 10x sem juros, sem parcela mínima
Horário de funcionamento: Das 8h às 18h (horário pode variar conforme a unidade)
Mais informações: www.simplifiquehomecenter.com.br ou @simplifiquehomecenter nas redes sociais

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Ceará

Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

Ação promocional inédita da Simplifique Home Center acontece nos dias 17, 18 e 19 de outubro, com condições exclusivas em todas as lojas do Ceará

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Ceará

Ceará Sem Fome promove qualificação gratuita e geração de renda

Iniciativa do Governo do Estado oferece cursos profissionalizantes para beneficiários do programa e familiares, fortalecendo a autonomia econômica e o combate à insegurança alimentar.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
O ministro Camilo Santana discursa para convidados em evento no Ceará sobre novas obras do PAC.
Ceará

Fortaleza e outras 20 cidades do CE terão 30 novas creches com recursos do PAC

Os equipamentos serão construídos com verba do Novo PAC e devem beneficiar 8,4 mil estudantes

Luana Severo e Clarice Nascimento
16 de Outubro de 2025
Evandro Leitão em discurso na Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais

Redação
16 de Outubro de 2025
Por conta do problemas com os semáforos, motoristas estão comentando várias infrações.
Ceará

Semáforos quebrados na avenida Washington Soares provocam engarrafamento

Trânsito segue com lentidão na região

Redação
16 de Outubro de 2025
Grupo de alunos e professores do Ceará posam para foto em estande de feira de ciências em Brasília. Na frente deles, há uma bancada com a bandeira do Ceará. Na mesa ao lado, há objetos expostos sobre uma bandeira com a estampa do Instituto Federal do Educação do CE.
Ceará

Alunos do IFCE criam museu de realidade virtual, larvicida e moldes 3D; veja projetos

Projetos foram apresentados em feira nacional que ocorreu em Brasília.

Nicolas Paulino
16 de Outubro de 2025
Ciclista de boné e mochila branca pedalando sobre uma faixa de pedestres em uma rua urbana movimentada. Carro preto estacionado à esquerda e prédios ao fundo.
Ceará

Ciclovia arborizada na Avenida Dom Luís terá projeto alterado; veja mudanças

Prefeitura de Fortaleza explica ajuste técnico foi avaliado por secretarias e não será regra para as próximas estruturas cicloviárias

Clarice Nascimento
15 de Outubro de 2025
Imagens do acidente, mostrando a sequência da queda.
Ceará

Homem é atropelado por motociclista enquanto corria em Cascavel; veja vídeo

A vítima sofreu ferimentos leves

Lucas Monteiro
14 de Outubro de 2025
Pessoas aguardando ônibus em terminal.
Ceará

Em meio a crise de ônibus em Fortaleza, empresas avaliam se usarão crédito para renovar a frota

45 coletivos poderão ser comprados, mas companhias de transporte temem dívidas.

Gabriela Custódio
14 de Outubro de 2025
Homem durante atendimento do SAMU dentro da academia.
Ceará

Homem morre durante treino em academia de Fortaleza

Frequentadores da academia rezaram um 'Pai-Nosso' em intercessão durante massagem cardíaca

João Lima Neto, Bergson Araujo Costa
14 de Outubro de 2025
Imagem mostra close-up em mão segurando ampola de fomepizol, medicamento usado como antídoto para casos de intoxicação por metanol. Unidade é uma das adquiridas pelo Ministério da Saúde para conter casos de envenenamento pela substância.
Ceará

Ceará recebe doses de fomepizol, raro antídoto do metanol

Unidades inéditas podem ser usadas no tratamento de casos de intoxicação

Carol Melo
14 de Outubro de 2025
Governador Elmano de Freitas
Ceará

Elmano antecipa feriado do Dia do Servidor Público no Ceará

O decreto com antecipação será publicado no DOE desta terça (14)

Redação
14 de Outubro de 2025
Professor cearense realiza sonho de aluna de 6 anos ao conseguir vídeo de Ana Castela
Ceará

Professor cearense realiza sonho de aluna de 6 anos ao conseguir vídeo de Ana Castela

O gesto do educador, seguido por mais de 400 mil pessoas, viralizou nas redes sociais e emocionou o público em pleno mês das crianças e dos professores

Maria Clarice Sousa*
13 de Outubro de 2025
Duas motocicletas com condutores e passageiros de capacete em movimento rápido na rua. Fundo borrado para criar efeito de velocidade (panning).
Ceará

Como o aumento de motos redesenha o trânsito de Fortaleza?

Além das faixas azuis, capital cearense tenta outras medidas para acompanhar crescimento, e especialistas discutem real eficácia

Clarice Nascimento
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra calçadão da avenida beira-mar, em fortaleza. em destaque, imagem de quiosque que vende coco. ao fundo, na calçada, um homem e uma mulher estão caminhando.
Ceará

Primeiro dia de rodízio na Beira-Mar tem protesto e reclamações de comerciantes

Vendedores da orla devem fazer uma manifestação na tarde desta segunda-feira (13)

Carol Melo e Ana Alice Freire*
13 de Outubro de 2025
Copo de uísque sobre barril de madeira.
Ceará

Morte em Juazeiro do Norte não foi causada por intoxicação por metanol, diz Prefeitura

Paciente era um homem de 56 anos com histórico de etilismo crônico e outras comorbidades. Com o descarte, o Ceará passa a não ter nenhum caso suspeito

Luana Severo
13 de Outubro de 2025
Imagem mostra fumaça vista do espigão da João Cordeiro, em Fortaleza
Ceará

Incêndio atinge depósito de motos elétricas na Praia de Iracema

Imóvel contava com diversos carregadores instalados

Redação
13 de Outubro de 2025
Foto aberta de calçadão na Avenida Beira-Mar com pedestres e vendedores com isopor. Ao centro, há uma árvore e um banco de cimento. Ao fundo, há um carro da Polícia Militar e lixeiras.
Ceará

Comerciantes da Beira-Mar dizem que trabalhar de manhã é ‘insalubre’ e pedem diálogo

Revezamento de permissionários deve iniciar nesta segunda (13), segundo a Prefeitura

Nicolas Paulino
13 de Outubro de 2025
Campus da Uece em Fortaleza
Ceará

Uece divulga gabarito oficial preliminar da 1ª fase do vestibular 2026.1

Prova de conhecimentos gerais foi aplicada na manhã deste domingo (12)

Redação
12 de Outubro de 2025
Facha de um campus da UECE com bastante movimentação de pessoas.
Ceará

UECE realiza primeira fase do vestibular 2026.1 neste domingo, 12

Ao todo são aproximadamente 45 mil candidatos disputando 2.880 vagas

Redação
12 de Outubro de 2025