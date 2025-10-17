Ultrasaldão Simplifique oferece descontos de até 50% em mais de 20 mil itens

A Simplifique Home Center realiza neste fim de semana (17 a 19 de outubro), o Ultrasaldão Simplifique, uma ação de vendas inédita voltada para quem planeja construir, reformar ou renovar ambientes. Durante os três dias de promoção, todas as lojas da marca no Ceará estarão com descontos de até 50% em um portfólio de mais de 20 mil produtos, abrangendo desde materiais de construção até acabamentos e itens de decoração.

Com foco em proporcionar acesso facilitado a produtos de qualidade, a campanha traz condições de pagamento diferenciadas, permitindo a compra em até 10 vezes sem juros, sem parcela mínima. A ação busca incentivar tanto consumidores finais quanto profissionais da construção civil a aproveitarem o momento para adquirir materiais com o melhor custo-benefício do mercado.

De acordo com Fabiano Monteiro, CEO da Simplifique Home Center, o Ultrasaldão reflete o propósito da marca em democratizar o acesso à reforma e à construção. “A Simplifique sempre acreditou que reformar ou construir deve ser acessível a todos. O Ultrasaldão nasce exatamente dessa ideia: oferecer uma oportunidade real para que os nossos clientes possam construir ou reformar pagando menos. Além disso, é uma forma de movimentar o varejo local e reforçar o compromisso da marca com o consumidor, em um momento estratégico do ano, quando muitas famílias se preparam para renovar suas casas antes do fim do ano”, destaca o executivo.

Reconhecida por ser a home center que mais vende pisos, revestimentos e porcelanatos no Ceará, com estoque superior a 1 milhão de metros quadrados, a Simplifique amplia ainda mais o alcance de sua campanha ao envolver todo o mix de produtos. “O Ultrasaldão envolve todo o mix, são mais de 20 mil itens com desconto de até 50% em tudo. Para atender à alta demanda, preparamos nossas lojas para garantir agilidade na experiência de compra, tanto no atendimento presencial quanto nas entregas e na reposição de estoque”, explica Fabiano Monteiro.

Entre os itens em destaque, estão pisos, revestimentos, louças, metais, tintas, materiais elétricos e hidráulicos, além de uma ampla linha de utilidades e soluções para o lar. As ofertas são válidas em todas as unidades da Simplifique no estado, com estoques limitados e validade restrita aos dias da campanha.

Fabiano reforça ainda que o evento simboliza o posicionamento da empresa como referência regional no setor. “O Ultrasaldão é uma demonstração prática do que a Simplifique representa: ser o líder do preço baixo da reforma e construção. Reafirmamos nossa posição como referência em preço, variedade e atendimento, o verdadeiro ponto de apoio para quem constrói, reforma ou sonha com um novo lar”, conclui o CEO.

Serviço

Ultrasaldão Simplifique

Quando: 17, 18 e 19 de outubro

Onde: Todas as lojas Simplifique Home Center no Ceará

Condições: Descontos de até 50% e pagamento em até 10x sem juros, sem parcela mínima

Horário de funcionamento: Das 8h às 18h (horário pode variar conforme a unidade)

Mais informações: www.simplifiquehomecenter.com.br ou @simplifiquehomecenter nas redes sociais