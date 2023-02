Últimos dias: promoção do Beach Park para residentes do Ceará segue até domingo (5)

Em busca de proporcionar condições especiais para a população cearense aproveitar momentos de descanso e diversão, a nova edição da Campanha de Residentes do Ceará, realizada pelo Beach Park desde 2019, segue até o próximo dia 05 de fevereiro. Os ingressos individuais saem a partir de R$ 160 à vista via Pix, ou por R$ 170 no cartão de crédito, em até 10x de R$ 17.

As entradas deverão ser agendadas e utilizadas até o dia 31 de dezembro de 2023, incluindo feriados. A quantidade de ingressos promocionais disponíveis para compra pode variar de acordo com a data escolhida.



O agendamento é feito no momento da compra, no site ingresso.beachpark.com.br. Caso o cliente precise remarcar, é necessário enviar uma solicitação com o ingresso comprado e a sugestão de nova data para o e-mail ingressosonline@beachpark.com.br.

Para participar da promoção, o residente precisa apresentar na entrada do parque um documento de comprovação de residência no Ceará, como boleto de energia, telefone, condomínio, escola, universidade e documento de identidade com foto (RG ou CNH).

Novas atrações

Os visitantes do Beach Park poderão conhecer a atração mais recente do parque, o Tobomusik, primeiro toboágua musical da América Latina, que combina efeitos visuais com playlists exclusivas durante os mais de 100 metros de descida. Para esta temporada, duas novas playlists foram criadas pelo DJ Alok.

Outra novidade do destino é o Mandala SPA Laser Estética Avançada, espaço de relaxamento e massagem dentro do parque, localizado em frente ao Aqua Circo. Além disso, os visitantes também podem conhecer o Espaço Cabanas, que proporciona conforto e comodidade para o público.

Campanha Residentes do Ceará Beach Park

Ingressos com preços promocionais até 05 de fevereiro

Portal oficial: ingressosonline@beachpark.com.br

Instagram: @beachpark

Horário de funcionamento do Beach Park: das 11h às 17 horas.