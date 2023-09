Trânsito na BR-116 terá desvio devido à obra da Cagece neste fim de semana

Motoristas que costumam transitar pela BR-116 deverão estar atentos a um desvio na rodovia, entre as 7h deste sábado (30) e 4h de segunda-feira (2). A mudança no percurso será necessária devido a uma obra de duplicação do macrossistema de água em Fortaleza, realizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

De acordo com informações da Cagece, o acesso à rodovia pela avenida Aguanambi, através da rotatória, será suspenso. Em vez do caminho, os condutores deverão seguir na rotatória, acessar a segunda saída para continuar na avenida, entrar à esquerda na Borges de Melo e, só então, à direita na BR.

Legenda: Condutores terão que acessar a Borges de Melo Foto: Reprodução/Cagece

É importante ressaltar que a circulação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e dos trens de cargas da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL) também serão interrompidos durante a realização da obra.

OBRA NA BR-116

Com investimento de R$ 31 milhões, a obra deverá instalar uma adutora suspensa, em forma de arco, no trecho da rodovia próximo à Base Aérea. No último fim de semana, a companhia já havia instalado um equipamento parecido no local.

Conforme informado pela Cagece, o trabalho beneficiará, pelo menos, 400 mil pessoas. “Importante lembrar que, quando for concluída, a adutora proporcionará mais segurança hídrica para dez bairros de Fortaleza. Dessa forma, teremos o abastecimento do macrossistema desta linha duplicado desde a ETA-Gavião até o Barrilete da rua Coronel Alves Teixeira”, explicou Richard Brown, superintendente de obras da entidade.