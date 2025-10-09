Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Shopping Del Paseo celebra Dia das Crianças com experiências exclusivas

CidadeColorir e AnimaDel garantem diversão e cor para toda a família

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Shopping Del Paseo celebra Dia das Crianças com experiências exclusivas
Legenda: Pais e filhos podem contar com uma programação completa para o mês inteiro
Foto: Del Paseo / Divulgação

As experiências do Mês das Crianças já começaram no Shopping Del Paseo e seguem até o dia 9 de novembro, com uma programação repleta de cor, criatividade e diversão. Entre as atrações, o destaque é a CidadeColorir, instalada no Piso L3, que funciona de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. 

O espaço lúdico reúne diversas atividades que estimulam a imaginação e o brincar livre, como piscina de bolinhas, tela interativa, lápis com tablets para desenhos digitais, o Espaço do Dr. Cor, experiência sensorial em que as crianças sentem o cheiro das tintas e pintam vendadas, além de livro gigante para colorir, desenhos diversos com canetinhas, jogos em tamanho real com pinos e dados, e um mini escorrega. 

“O Shopping Del Paseo preparou uma programação especial para o Mês das Crianças, com foco em alegria e diversão para toda a família. As atividades incluem teatro infantil, oficinas de arte, brincadeiras e o espaço temático CidadeColorir”, destaca Bruna Braun, gerente de marketing do shopping. 

A agenda inclui ainda o AnimaDel, com apresentações teatrais infantis aos sábados e domingos, às 17h, na Praça de Alimentação (Piso L3). As peças trazem histórias conhecidas e personagens que encantam o público infantil, tornando o passeio ainda mais especial. 

“Queremos que o Mês das Crianças seja um momento de lazer para toda a família, com atividades que estimulam a criatividade e o brincar livre”, reforça Bruna. 

Serviço 

Mês das Crianças no Shopping Del Paseo 
Local: Piso L3 – Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 – Aldeota)
CidadeColorir: Segunda a sábado, das 12h às 22h | Domingo, das 12h às 21h
AnimaDel: Sábados e domingos, às 17h, na Praça de Alimentação
Data: Até 9 de novembro 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem de uma rua movimentada em um mercado ao ar livre, com várias pessoas caminhando e carregando compras em saco plástico.
Ceará

Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza

Apesar do feriado nacional, a maioria das lojas, quiosques e shoppings funcionarão normalmente no Ceará

Geovana Almeida*
Há 16 minutos
Shopping Del Paseo celebra Dia das Crianças com experiências exclusivas
Ceará

Shopping Del Paseo celebra Dia das Crianças com experiências exclusivas

CidadeColorir e AnimaDel garantem diversão e cor para toda a família

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Imagem de cavalos marrons
Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

O que aconteceu com o Vaqueirinho de Mauriti?

Menino de 12 anos foi encontrado morto no último dia 6 de maio

Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
08 de Outubro de 2025
Carro atola e é levado pelo mar em Jericoacoara; veja vídeo
Ceará

Carro atola e é levado pelo mar em Jericoacoara; veja vídeo

O carro só foi retirado do mar à noite, após a maré baixar

Redação
08 de Outubro de 2025
Profissional realizando o procedimento de micropigmentação da aréola em clinica.
Ceará

Clínica em Fortaleza oferece reconstrução gratuita de aréola a mulheres pós-câncer de mama

Procedimento de micropigmentação ajuda a restaurar a autoestima de pacientes

Nathália Paula Braga*
08 de Outubro de 2025
Imagem de um copo de bebida para matéria sobre Ceará descarta todos os seis casos suspeitos de intoxicação por metanol.
Ceará

Ceará descarta todos os seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ocorrências estavam sendo investigadas pelas equipes de Vigilância em Saúde do Ceará e dos municípios

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra prédio da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, no bairro Benfica, em Fortaleza.
Ceará

UFC rompe acordo de intercâmbio com universidade de Israel

Decisão responderia a um apelo da comunidade universitária e é motivada pelo repúdio ao "genocídio em curso" na Faixa de Gaza

Carol Melo
08 de Outubro de 2025
O que é a 'faixa azul' para motos e como ela é avaliada por especialistas em segurança viária
Ceará

O que é a 'faixa azul' para motos e como ela é avaliada por especialistas em segurança viária

A estrutura consolida o tráfego pelo chamado "corredor" da via e busca reordenar o trânsito, mas pode acabar incentivando o emprego de altas velocidades

Luana Severo
08 de Outubro de 2025
Alunos assistindo a aula.
Ceará

Escolas, estrutura e professores: veja raio-x da educação básica do Ceará

Dados do Censo Escolar 2024, reúnem informações sobre as diferentes etapas e modalidades da educação básica e profissional

Gabriela Custódio
08 de Outubro de 2025
Colégio Darwin amplia presença com nova Sede Sul e reforça campanha de 2026
Ceará

Colégio Darwin amplia presença com nova Sede Sul e reforça campanha de 2026

Nova unidade representa o crescimento sólido da instituição, consolidando a confiança das famílias e o compromisso com a humanização no ensino

Agência de Conteúdo DN
08 de Outubro de 2025
Mundo Unifor 2025: oficinas e palestras gratuitas integram programação deste ano
Ceará

Mundo Unifor 2025: oficinas e palestras gratuitas integram programação deste ano

Evento reúne especialistas do mercado e abre oportunidades de aprendizado para estudantes e interessados. Todas as atividades são gratuitas

Agência de Conteúdo DN
08 de Outubro de 2025
Foto de João Marinho Neto, cearense que é o homem mais velho do mundo.
Ceará

Cearense que é o homem mais velho do mundo completa 113 anos

João entrou para o Guinness em novembro do ano passado

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem de vidros com metanol.
Ceará

Ceará recebe 120 unidades de antídoto contra intoxicação por metanol

A Secretaria da Saúde descartou quatro casos suspeitos e segue investigando outros dois

Bergson Araujo Costa
07 de Outubro de 2025
Cirurgião pediátrico de Sobral viraliza com atendimento humanizado ao cuidar das crianças
Ceará

Cirurgião pediátrico de Sobral viraliza com atendimento humanizado ao cuidar das crianças

Conhecido nas redes por acalmar os pequenos antes das cirurgias, o cirurgião pediátrico aposta no atendimento humanizado para transformar medo em confiança

Maria Clarice Sousa*
07 de Outubro de 2025
Drink alcoólico com rodela de limão na taça, e uma coqueteleira e uma garrafa atrás.
Ceará

Fortaleza registra 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

Seis notificações já foram registradas no Ceará

Matheus Facundo
07 de Outubro de 2025
Foto de drink e garrafa vazia.
Ceará

Ceará descarta quatro dos seis casos suspeitos de intoxicação por metanol

Um óbito suspeito também já havia sido descartado

Redação
07 de Outubro de 2025
Professora ministrando aula em universidade.
Ceará

Camilo Santana anuncia 5 mil vagas em cursos de tecnologia e parte pode ser ofertada no Enem 2025

Evento realizado pelo MEC em Brasília reúne 63 instituições e 1.434 expositores, que vão apresentar projetos desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos

Gabriela Custódio e Nícolas Paulino*
07 de Outubro de 2025
Imagem de uma área rural com picadeiro, árvores, palmeiras, e céu azul, representando uma paisagem natural e rural.
Ceará

Homem é atacado por abelhas e morre atropelado, em Juazeiro do Norte

A vítima correu em direção à rodovia

Milenna Murta*
07 de Outubro de 2025
onibus em rua de fortaleza, no trânsito. imagem para ilustrar reportagem sobre o prêmio cnt de jornalismo.
Ceará

Reportagens da Verdinha FM e do Diário do Nordeste são finalistas de prêmio

Prêmio CNT de Jornalismo destaca conteúdos sobre transporte e mobilidade

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra diferentes garrafas de bebidas alcoólicas sobre uma mesa, incluindo vodka, whisky, tequila, rum e licor.
Ceará

Laudos descartam metanol em óbito investigado no Ceará

Com a atualização, até a noite dessa segunda-feira (6), o Estado segue investigando dois casos suspeitos de intoxicação

Carol Melo
07 de Outubro de 2025