Shopping Del Paseo celebra Dia das Crianças com experiências exclusivas

As experiências do Mês das Crianças já começaram no Shopping Del Paseo e seguem até o dia 9 de novembro, com uma programação repleta de cor, criatividade e diversão. Entre as atrações, o destaque é a CidadeColorir, instalada no Piso L3, que funciona de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

O espaço lúdico reúne diversas atividades que estimulam a imaginação e o brincar livre, como piscina de bolinhas, tela interativa, lápis com tablets para desenhos digitais, o Espaço do Dr. Cor, experiência sensorial em que as crianças sentem o cheiro das tintas e pintam vendadas, além de livro gigante para colorir, desenhos diversos com canetinhas, jogos em tamanho real com pinos e dados, e um mini escorrega.

“O Shopping Del Paseo preparou uma programação especial para o Mês das Crianças, com foco em alegria e diversão para toda a família. As atividades incluem teatro infantil, oficinas de arte, brincadeiras e o espaço temático CidadeColorir”, destaca Bruna Braun, gerente de marketing do shopping.

A agenda inclui ainda o AnimaDel, com apresentações teatrais infantis aos sábados e domingos, às 17h, na Praça de Alimentação (Piso L3). As peças trazem histórias conhecidas e personagens que encantam o público infantil, tornando o passeio ainda mais especial.

“Queremos que o Mês das Crianças seja um momento de lazer para toda a família, com atividades que estimulam a criatividade e o brincar livre”, reforça Bruna.

Serviço

Mês das Crianças no Shopping Del Paseo

Local: Piso L3 – Shopping Del Paseo (Av. Santos Dumont, 3131 – Aldeota)

CidadeColorir: Segunda a sábado, das 12h às 22h | Domingo, das 12h às 21h

AnimaDel: Sábados e domingos, às 17h, na Praça de Alimentação

Data: Até 9 de novembro