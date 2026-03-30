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Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu disponibiliza atendimentos à população

A UniAteneu disponibiliza atendimento em psicoterapia, avaliação psicológica e plantão psicológico no SPA Harmony e SPA Grand Shopping com preço social.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: As sessões são realizadas por alunos do Curso de Psicologia da UniAteneu em fase de estágio supervisionado.
Foto: divulgação

A população brasileira tem enfrentado, nos dias atuais, uma crescente necessidade de atendimento psicológico em razão de diversos fatores que impactam diretamente a saúde mental. Entre eles, destacam-se o estresse cotidiano, as pressões econômicas, o aumento da ansiedade e da depressão, além das consequências emocionais provocadas por mudanças sociais, profissionais e familiares.  

A rotina acelerada, o excesso de informações e as incertezas em relação ao futuro também contribuem para o adoecimento psíquico, tornando o acompanhamento psicológico cada vez mais essencial para promover equilíbrio emocional, qualidade de vida e bem-estar. Visando atender a esta demanda, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) oferece atendimento em psicoterapia, avaliação psicológica e plantão psicológico nos campi Harmony e Grand Shopping. 

O SPA oferece atendimento psicológico à comunidade com preço social, proporcionando acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento a pessoas que buscam apoio emocional, sempre com ética e responsabilidade. As sessões são realizadas por alunos do Curso de Psicologia da UniAteneu em fase de estágio supervisionado, acompanhados por profissionais qualificados e devidamente registrados no Conselho Regional de Psicologia – 11ª Região (CRP-11). 

Legenda: Os atendimentos são destinados a pessoas a partir dos seis anos de idade e ocorrem semanalmente, com duração média de 50 minutos.
Foto: divulgação

Durante os atendimentos, os pacientes encontram um espaço seguro para falar sobre as suas dificuldades emocionais, sentimentos e comportamentos. Um dos pilares do serviço é o respeito ao sigilo profissional. Todas as informações compartilhadas durante as sessões são tratadas com confidencialidade e conduzidas com respeito e responsabilidade, conforme os princípios éticos da Psicologia. 

Os atendimentos são destinados a pessoas a partir dos seis anos de idade e ocorrem semanalmente, com duração média de 50 minutos, sempre no mesmo dia e horário previamente agendados. Para garantir a vaga, é necessário comparecer ao primeiro atendimento agendado. O serviço permite até duas faltas justificadas mediante apresentação de declaração ou atestado médico. 

De acordo com a profª. Ma. Ticiane Rodrigues da Silva, coordenadora do SPA Grand Shopping, o Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu desempenha um papel essencial ao integrar formação acadêmica e compromisso social. “Trata-se de um espaço que possibilita aos alunos vivenciarem a prática profissional, ao mesmo tempo em que oferece atendimento psicológico acessível e qualificado à comunidade. A iniciativa contribui para o fortalecimento da saúde mental no território e para a formação de profissionais mais sensíveis às diferentes realidades e demandas da população”, ressaltou a coordenadora do SPA Grand Shopping. 

Foto: divulgação

“A clínica-escola de Psicologia do Centro Universitário Ateneu, conhecida como Serviço de Psicologia Aplicada, cumpre um importante compromisso acadêmico e social. É nesse espaço que os estagiários do Curso de Psicologia oferecem diferentes modalidades de atendimento à população da capital cearense e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)”, afirmou o prof. Me. Erinaldo Domingos Alves, coordenador do SPA Harmony. Para ele, mais do que um campo de estágio, o SPA se constitui como um espaço de encontro, aprendizado e cuidado, promovendo benefícios concretos tanto para os discentes quanto para comunidade. 

“Considero o SPA um dos espaços mais significativos da formação dos nossos alunos. É ali que eles começam a vivenciar, de forma concreta, o cuidado com o outro, desenvolvendo a escuta, a responsabilidade ética e o compromisso com a profissão. Ao mesmo tempo, o serviço permite que a comunidade tenha acesso ao atendimento psicológico, fortalecendo o papel social do centro universitário. Ver esse encontro entre aprendizagem e cuidado acontecendo diariamente é algo que nos orgulha muito em relação ao curso”, explicou o prof. Dr. Isaac Bastos de Andrade, coordenador do Curso de Psicologia da UniAteneu. 

UniAteneu: referência em ensino superior e formação em Psicologia 

Com mais de duas décadas de trajetória, a UniAteneu consolidou-se como um centro universitário de destaque e credibilidade, exercendo papel relevante em diferentes áreas da sociedade de Fortaleza e do Ceará. O Curso de Psicologia é referência na formação acadêmica, onde os alunos dispõem de um corpo docente qualificado, do Serviço de Psicologia Aplicada como espaço de práticas para os atendimentos, ambientes para estágios e três campi situados em diferentes áreas da capital cearense, que são o Grand Shopping, Harmony e Siqueira.  

O Centro Universitário Ateneu investe constantemente no fortalecimento dos cursos e na evolução do padrão acadêmico, formando, ao longo de mais de 21 anos profissionais preparados tanto do ponto de vista técnico quanto comportamental. Por meio de parcerias com empresas, programas específicos e apoio ao desenvolvimento de carreira, a instituição também conecta os alunos ao mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de estágio e emprego alinhadas às suas áreas de formação. 

Serviço: 

SPA Harmony UniAteneu
Endereço: Av. Humberto Monte, 2929. Térreo – Pici. Fortaleza (CE)
Contato: (85) 98767-3472 (WhatsApp) 

SPA Grand Shopping UniAteneu
Endereço: Av. Frei Cirilo, 3840. 3º Piso – Messejana. Fortaleza (CE)
Contato: (85) 98829-2059 (WhatsApp)

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