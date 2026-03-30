Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu disponibiliza atendimentos à população

A população brasileira tem enfrentado, nos dias atuais, uma crescente necessidade de atendimento psicológico em razão de diversos fatores que impactam diretamente a saúde mental. Entre eles, destacam-se o estresse cotidiano, as pressões econômicas, o aumento da ansiedade e da depressão, além das consequências emocionais provocadas por mudanças sociais, profissionais e familiares.

A rotina acelerada, o excesso de informações e as incertezas em relação ao futuro também contribuem para o adoecimento psíquico, tornando o acompanhamento psicológico cada vez mais essencial para promover equilíbrio emocional, qualidade de vida e bem-estar. Visando atender a esta demanda, o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) do Centro Universitário Ateneu (UniAteneu) oferece atendimento em psicoterapia, avaliação psicológica e plantão psicológico nos campi Harmony e Grand Shopping.

O SPA oferece atendimento psicológico à comunidade com preço social, proporcionando acolhimento, escuta qualificada e acompanhamento a pessoas que buscam apoio emocional, sempre com ética e responsabilidade. As sessões são realizadas por alunos do Curso de Psicologia da UniAteneu em fase de estágio supervisionado, acompanhados por profissionais qualificados e devidamente registrados no Conselho Regional de Psicologia – 11ª Região (CRP-11).

Legenda: Os atendimentos são destinados a pessoas a partir dos seis anos de idade e ocorrem semanalmente, com duração média de 50 minutos. Foto: divulgação

Durante os atendimentos, os pacientes encontram um espaço seguro para falar sobre as suas dificuldades emocionais, sentimentos e comportamentos. Um dos pilares do serviço é o respeito ao sigilo profissional. Todas as informações compartilhadas durante as sessões são tratadas com confidencialidade e conduzidas com respeito e responsabilidade, conforme os princípios éticos da Psicologia.

Os atendimentos são destinados a pessoas a partir dos seis anos de idade e ocorrem semanalmente, com duração média de 50 minutos, sempre no mesmo dia e horário previamente agendados. Para garantir a vaga, é necessário comparecer ao primeiro atendimento agendado. O serviço permite até duas faltas justificadas mediante apresentação de declaração ou atestado médico.

De acordo com a profª. Ma. Ticiane Rodrigues da Silva, coordenadora do SPA Grand Shopping, o Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu desempenha um papel essencial ao integrar formação acadêmica e compromisso social. “Trata-se de um espaço que possibilita aos alunos vivenciarem a prática profissional, ao mesmo tempo em que oferece atendimento psicológico acessível e qualificado à comunidade. A iniciativa contribui para o fortalecimento da saúde mental no território e para a formação de profissionais mais sensíveis às diferentes realidades e demandas da população”, ressaltou a coordenadora do SPA Grand Shopping.

Foto: divulgação

“A clínica-escola de Psicologia do Centro Universitário Ateneu, conhecida como Serviço de Psicologia Aplicada, cumpre um importante compromisso acadêmico e social. É nesse espaço que os estagiários do Curso de Psicologia oferecem diferentes modalidades de atendimento à população da capital cearense e da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)”, afirmou o prof. Me. Erinaldo Domingos Alves, coordenador do SPA Harmony. Para ele, mais do que um campo de estágio, o SPA se constitui como um espaço de encontro, aprendizado e cuidado, promovendo benefícios concretos tanto para os discentes quanto para comunidade.

“Considero o SPA um dos espaços mais significativos da formação dos nossos alunos. É ali que eles começam a vivenciar, de forma concreta, o cuidado com o outro, desenvolvendo a escuta, a responsabilidade ética e o compromisso com a profissão. Ao mesmo tempo, o serviço permite que a comunidade tenha acesso ao atendimento psicológico, fortalecendo o papel social do centro universitário. Ver esse encontro entre aprendizagem e cuidado acontecendo diariamente é algo que nos orgulha muito em relação ao curso”, explicou o prof. Dr. Isaac Bastos de Andrade, coordenador do Curso de Psicologia da UniAteneu.

UniAteneu: referência em ensino superior e formação em Psicologia

Com mais de duas décadas de trajetória, a UniAteneu consolidou-se como um centro universitário de destaque e credibilidade, exercendo papel relevante em diferentes áreas da sociedade de Fortaleza e do Ceará. O Curso de Psicologia é referência na formação acadêmica, onde os alunos dispõem de um corpo docente qualificado, do Serviço de Psicologia Aplicada como espaço de práticas para os atendimentos, ambientes para estágios e três campi situados em diferentes áreas da capital cearense, que são o Grand Shopping, Harmony e Siqueira.