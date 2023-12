Salão Adória apresenta tendências de beleza para as festas de fim de ano

Com a aproximação das festas de fim de ano, a busca por visuais deslumbrantes e elegantes também cresce. O salão Adória, especializado em beleza e estética, apresenta as tendências de cabelo e maquiagem para as pessoas que desejam aderir ao estilo e se destacar nos momentos de festividade.

Andeson Sousa, hairstylist do Adória, compartilha dicas sobre os estilos de cabelo e maquiagem que se destacam nesse período. “O penteado vai depender do estilo pessoal, corte e comprimento dos cabelos. Desde coques despojados, rabos de cavalo altos ou baixos, volumosos, tranças laterais até cabelos soltos com prancha ou babyliss. Um acessório é válido, mas sem pesar muito na escolha”, afirma.

Para maquiagem, cores neutras como nude, marrom e rosa são populares, assim como iluminadores e blushes. Produtos que realcem a pele, cores neutras e técnicas mais ousadas, como o foxy eyes, estão em alta.

“Adicionar pontos de luz no canto interno dos olhos traz um olhar radiante. O delineado impecável é a escolha certa para realçar a expressão, e cílios postiços garantem um olhar impactante e glamuroso”, ressalta Andeson.

Ao escolher a cor dos lábios, a versatilidade é a chave. Tons rosados, pêssego e nude se adaptam a uma variedade de looks, enquanto o vermelho clássico transmite sofisticação, sendo a escolha ideal para a atmosfera festiva.

“Para as festas de fim de ano de 2023, a receita do sucesso é cabelo solto e volumoso, maquiagem com tons terrosos, canto interno iluminado, delineado marcante e lábios versáteis. Essas tendências garantem o visual ideal para curtir as confraternizações em grande estilo”, finaliza o hairstylist.

O salão de beleza Adória oferece todos os serviços para preparar a cliente para os momentos de festividade: capilar, maquiagem, embelezamento dos pés e mãos, além de uma área de estética completa.

