Quais são os restaurantes abertos na véspera de Natal em Fortaleza? Veja lista

A ceia de Natal é uma tradição e um dos melhores momentos do ano para juntar a família, mas nem todos conseguem preparar um jantar especial. Pensando nisso, a equipe do Diário do Nordeste selecionou cinco locais para aproveitar este sábado (24).

A lista, que vai de restaurante a gastrobar, conta com ambientes amplos, aconchegantes, com atendimentos que atendem ao gosto e às expectativas necessárias para uma noite maravilhosa.

CONFIRA A LISTA

Expresso Grill

Na ceia de Natal vai contar com opções de kits que variam entre "Peru recheado" até o "Pernil decorado". O restaurante Expresso Grill conta com espaço infantil, dois estacionamentos, dois espaços climatizados para realização de eventos.

Para melhorar o ambiente e a noite da família, foi preparada a chegada do papai Noel, a partir das 21h.

O estabelecimento abrirá às 10h e não possui horário de encerramento.

Endereço: Av. Sen. Fernandes Távora, 1629 - Henrique Jorge

Av. Sen. Fernandes Távora, 1629 - Henrique Jorge Instagram: @expressogrilloficial

@expressogrilloficial Contato: 3496-9570

Dom Antunes

O Dom Antunes serve carnes grelhadas, frutos do mar e sobremesas, além de coquetéis criativos. Dispõe de um ambiente moderno e elegante, além de um espaço kids pra criançada.

O estabelecimento funcionará de 10h a 1h.

Endereço: R. Frei Mansueto, 1560, Meireles

R. Frei Mansueto, 1560, Meireles Instagram: @domantunessteakhouse

@domantunessteakhouse Contato: 3737-0707/ 98172-4721

Coco Bambu Iguatemi

Conta com um ambiente convidativo, arquitetura moderna e sofisticada, cuja capacidade é 800 lugares. O local também possui espaço Kids e música ao vivo.

O estabelecimento funcionará de 11h30 às 23h.

Endereço: Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz

Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz Instagram: @cocobambuiguatemi

@cocobambuiguatemi Contato: 99141-5939

La Bella Italia

Fundado em 2004 pelo empresário Luca Lunghi, tem cozinha 100% italiana. O restaurante resgata os sabores da tradicional gastronomia aliados a técnica e inovação.

Para passar a ceia no restaurante será necessário fazer uma reserva antecipada no valor de R$ 50 por pessoa. Para confirmar a reserva será necessário fazer o pagamento antecipado. Crianças até 10 anos não necessitam de reserva.

O espaço vai contar com seu cardápio completo (com exceção das pizzas) e funcionará de 18h às 0h.

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema

Avenida Almirante Barroso, 812 - Praia de Iracema Instagram: @labellaitaliafortaleza

@labellaitaliafortaleza Contato: 3219-2166

L'ô Restaurante

A noite da ceia contará com menu exclusivo natalino e música ao vivo. Será cobrado R$ 235 por pessoa, sendo necessário fazer a reserva antecipada no valor de R$ 50 (o valor da reserva será descontado dos R$ 235).

Cada pessoa terá direito a uma opção do menu por sessão (entrada, prato principal ou prato natalino e sobremessa).

O espaço funcionará das 19h às 23h. Reservas devem acontecer via Whatsapp.

Endereço: Av. Pessoa Anta, 217, Praia de Iracema

Av. Pessoa Anta, 217, Praia de Iracema Instagram: @lorestaurante

@lorestaurante Contato: 99634-7519