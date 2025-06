Projeto Acolher impulsiona cidadania com mais de 120 mil atendimentos em 2025

Com foco na promoção da cidadania e no acesso a direitos, o Projeto Acolher contabiliza mais de 120 mil atendimentos em todo o Ceará, até junho de 2025. A iniciativa da Secretaria da Proteção Social (SPS) percorre, toda sexta-feira, diferentes bairros de Fortaleza e municípios cearenses oferecendo uma ampla gama de serviços gratuitos.

“É um número que mostra o alcance e a importância dessa iniciativa. E a nossa meta é seguir avançando: até dezembro, queremos realizar mais 40 edições e garantir mais de 40 mil atendimentos”, projeta Lidiane Rebouças, secretária executiva de Cidadania e Políticas sobre Drogas da SPS. No mês de junho, o projeto atenderá Guajerú, Floresta, Serrinha, além do município de Granja.

A ação integra áreas como cidadania, saúde, qualificação profissional, assistência social, apoio psicossocial e até cuidados com a proteção animal — tudo reunido em um só lugar, de forma acessível e itinerante.

A realização do projeto prioriza áreas de vulnerabilidade social e é pensado para atender prioritariamente a população em situação de rua. “Além disso, dialoga com outros grupos vulneráveis na medida em que oferece orientação jurídica a mulheres em situação de violência, atendimentos ao balcão de diversidade, distribuição de materiais informativos e encaminhamento ao Centro de Referência Janaína Dutra”, afirma Lidiane Rebouças.

Encaminhamentos

A SPS adota uma estratégia integrada para garantir que os encaminhamentos feitos durante as ações do Projeto Acolher se concretizem em acesso real aos serviços públicos. Na área da saúde, por exemplo, os usuários são direcionados para unidades especializadas como os Centros de Referência em Especialidades Odontológicas (CEO), Centros de Especialidades Médicas (CEM) ou postos de saúde de referência, com as unidades locais sendo mobilizadas previamente.

A qualificação profissional é promovida pela Coordenadoria de Inclusão Social (COTS) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), oferecendo cursos nos Centros de Inclusão Tecnológico e Social (CITS).

“Acompanhamos os desdobramentos desses encaminhamentos, monitorando quantas pessoas se matricularam nos cursos ou conseguiram inserção no mercado de trabalho após a emissão da documentação básica”, destaca Lidiane. Em 2025, houve mais de 230 inscrições de vagas para o Programa Jovem Aprendiz e mais de 90 cadastros para vagas de emprego.

Para garantir a abrangência e a eficácia dos serviços, o Projeto Acolher conta com uma rede de parceiros, que incluem a Prefeitura de Fortaleza, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Defensoria Pública do Estado, Sesc Ceará, Cagece, Enel, Secretaria da Proteção Animal (SEPA), SINE/IDT, Centro de Referência LGBTQIAPN+, Secretaria das Mulheres, Secretaria da Diversidade e Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA).

Serviços ofertados

• Cidadania e emprego: Inscrição em cursos profissionalizantes, ajuda na elaboração de currículo, orientação para o mercado de trabalho e inscrição no projeto Primeiro Passo.

•Documentação: Emissão de documentos por meio do Caminhão do Cidadão, incluindo declaração de gratuidade. Somente este ano, foram emitidos mais de 1.400 CINs e mais de 660 segundas vias de certidões de nascimento e casamento.

•Saúde e bem-estar: Atendimento multiprofissional sobre políticas sobre drogas com a Estação Móvel, vacinação, aferição de pressão e glicemia.

•Assistência Social: Atendimento do CadÚnico com o CRAS e orientações para quem está em situação de violência.

•Serviços adicionais: Corte de cabelo e atividades lúdicas para crianças (Espaço Viva Gente), distribuição de mudas e oficinas ambientais.

•Justiça e direitos: Serviços relacionados à Justiça Eleitoral (transferência de domicílio, segunda via do título, biometria e regularização da certidão eleitoral) e consultas/orientações jurídicas com a Defensoria Pública do Estado.

•Proteção Animal: Cuidados e apoio com a proteção animal.

Para mais informações sobre as ações do Projeto Acolher, a população pode acessar os canais oficiais da Secretaria da Proteção Social: site www.sps.ce.gov.br, as redes sociais Facebook (/spsceara) e Instagram (@spsceara), ou ligar para (85) 3108-04859.