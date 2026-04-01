Enel Ceará faz investimento recorde e melhora indicadores

Com novos profissionais contratados, recorde de investimentos e compromisso com o consumidor, a Enel Ceará segue melhorando seus indicadores e resultados no estado. Atualmente, a empresa conta com mais de 12,5 mil colaboradores próprios e parceiros.

Em 2025, a distribuidora alcançou o melhor resultado dos últimos 13 anos no indicador que mede o tempo médio em que os clientes ficam sem energia (DEC). O resultado é fruto do aumento das equipes próprias, das manutenções preventivas, de estratégias de digitalização e de redes mais modernas e resilientes.

Com mais equipes nas ruas e mais tecnologia, o tempo médio de atendimento diminuiu 25% em relação a 2023. Já as interrupções prolongadas tiveram uma queda de 48% de 2020 até 2025.

Somente no ano passado, foram investidos mais de R$ 2 bilhões. Cerca de 1.200 novos profissionais foram contratados nos últimos dois anos para reforço das equipes do campo.

o Índice da ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC), que avalia a percepção dos clientes, a Enel Ceará registrou o melhor resultado dos últimos cinco anos.

A companhia vai continuar investindo em tecnologia, infraestrutura e, principalmente, em pessoas para garantir um fornecimento de energia cada vez mais confiável e eficiente para a população cearense.

Destaques:

Em 2025

Mais de 2 bilhões de investimentos – alta de 33% comparado a 2023;

Melhor resultado dos últimos 13 anos da duração das interrupções (DEC), que é o tempo que o cliente fica sem energia;

Construção de 2 novas subestações e modernização de outras 23 unidades;

Construção de 134 Km de linhas de alta tensão.

Nos últimos dois anos