Ceará registra chuvas em mais de 100 cidades nesta terça-feira (31); veja locais
Região do Sertão Central e Inhamuns teve as maiores precipitações.
Pelo menos 118 municípios cearenses registraram chuvas entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (31). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e fora atualizados às 10h50.
Os maiores volumes acumulados são nos municípios de Quiterianópolis, no Sertão Central e Inhamuns, com 102 milímetros (mm), Iracema, na região de Jaguaribana, com 101 mm, Tamboril, também no Sertão Central e Inhamuns, com 75 mm e Jijoca de Jericocoara, no Litoral Norte com 70 mm.
A região do Ceará que registrou a maior precipitação até a última atualização da Funceme foi a do Sertão Central e Inhamuns, concentrando volumes expressivos em diferentes postos. (Veja abaixo a lista completa dos municípios com chuvas)
Em comparação, neste mesmo dia no ano passado, apenas 55 municípios cearenses registraram chuvas.
Região Metropolitana de Fortaleza e a Capital com poucas chuvas
Alguns municípios da Região Metropolitana de Fortaleza apresentaram chuvas nesta terça, mas com precipitações consideravelmente baixas. O município de Maracanaú registrou a maior marca da região, com 45,8 mm, seguido de Horizonte com 42 mm e Pindoretama com 15 mm.
Em Fortaleza, apenas 3 milímetros de chuva foram acumulados, no posto Caça e Pesca, durante esta terça. Outros postos na Capital, como Castelão, Maraponga e Defesa Civil, não registraram precipitação nesta data.
Veja a lista completa dos municípios do Ceará que apresentaram chuvas nesta terça-feira (31):
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Aquiraz
- Ararendá
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Banabuiú
- Barro
- Barroquinha
- Beberibe
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Caridade
- Cariré
- Carnaubal
- Catunda
- Chaval
- Choró
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jijoca de Jericoacoara
- Juazeiro do Norte
- Lavras da Mangabeira
- Maracanaú
- Maranguape
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milagres
- Missão Velha
- Mombaça
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Paracuru
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Pires Ferreira
- Porteiras
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Quixeramobim
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- São Benedito
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo.