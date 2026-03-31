Ceará registra chuvas em mais de 100 cidades nesta terça-feira (31); veja locais

Região do Sertão Central e Inhamuns teve as maiores precipitações.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:39)
Dois homens aparecem usando um guarda-chuva em um cenário chuvo no interior do Ceará
Legenda: Cidades cearenses registraram chuvas na madrugada e manhã deste último dia de março.
Foto: Fabiane de Paula.

Pelo menos 118 municípios cearenses registraram chuvas entre a madrugada e a manhã desta terça-feira (31). Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e fora atualizados às 10h50.

Os maiores volumes acumulados são nos municípios de Quiterianópolis, no Sertão Central e Inhamuns, com 102 milímetros (mm), Iracema, na região de Jaguaribana, com 101 mm, Tamboril, também no Sertão Central e Inhamuns, com 75 mm e Jijoca de Jericocoara, no Litoral Norte com 70 mm. 

A região do Ceará que registrou a maior precipitação até a última atualização da Funceme foi a do Sertão Central e Inhamuns, concentrando volumes expressivos em diferentes postos. (Veja abaixo a lista completa dos municípios com chuvas) 

Em comparação, neste mesmo dia no ano passado, apenas 55 municípios cearenses registraram chuvas.

Região Metropolitana de Fortaleza e a Capital com poucas chuvas

Alguns municípios da Região Metropolitana de Fortaleza apresentaram chuvas nesta terça, mas com precipitações consideravelmente baixas. O município de Maracanaú registrou a maior marca da região, com 45,8 mm, seguido de Horizonte com 42 mm e Pindoretama com 15 mm. 

Em Fortaleza, apenas 3 milímetros de chuva foram acumulados, no posto Caça e Pesca, durante esta terça. Outros postos na Capital, como Castelão, Maraponga e Defesa Civil, não registraram precipitação nesta data.

Veja a lista completa dos municípios do Ceará que apresentaram chuvas nesta terça-feira (31): 

  1. Acaraú
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Alcântaras
  5. Altaneira
  6. Alto Santo
  7. Amontada
  8. Aquiraz
  9. Ararendá
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Banabuiú
  14. Barro
  15. Barroquinha
  16. Beberibe
  17. Boa Viagem
  18. Brejo Santo
  19. Camocim
  20. Campos Sales
  21. Canindé
  22. Caridade
  23. Cariré
  24. Carnaubal
  25. Catunda
  26. Chaval
  27. Choró
  28. Coreaú
  29. Crateús
  30. Crato
  31. Croatá
  32. Cruz
  33. Deputado Irapuan Pinheiro
  34. Farias Brito
  35. Forquilha
  36. Fortaleza
  37. Graça
  38. Granja
  39. Groaíras
  40. Guaraciaba do Norte
  41. Hidrolândia
  42. Horizonte
  43. Ibaretama
  44. Ibiapina
  45. Ibicuitinga
  46. Icó
  47. Iguatu
  48. Independência
  49. Ipaporanga
  50. Ipaumirim
  51. Ipu
  52. Ipueiras
  53. Iracema
  54. Irauçuba
  55. Itaitinga
  56. Itapajé
  57. Itapipoca
  58. Itatira
  59. Jaguaretama
  60. Jaguaribara
  61. Jaguaribe
  62. Jijoca de Jericoacoara
  63. Juazeiro do Norte
  64. Lavras da Mangabeira
  65. Maracanaú
  66. Maranguape
  67. Martinópole
  68. Massapê
  69. Meruoca
  70. Milagres
  71. Missão Velha
  72. Mombaça
  73. Morada Nova
  74. Moraújo
  75. Morrinhos
  76. Mucambo
  77. Mulungu
  78. Nova Olinda
  79. Nova Russas
  80. Novo Oriente
  81. Orós
  82. Paracuru
  83. Parambu
  84. Pedra Branca
  85. Penaforte
  86. Pentecoste
  87. Pereiro
  88. Pindoretama
  89. Pires Ferreira
  90. Porteiras
  91. Potengi
  92. Potiretama
  93. Quiterianópolis
  94. Quixelô
  95. Quixeramobim
  96. Redenção
  97. Reriutaba
  98. Russas
  99. Saboeiro
  100. Salitre
  101. Santa Quitéria
  102. Santana do Acaraú
  103. Santana do Cariri
  104. São Benedito
  105. Senador Pompeu
  106. Senador Sá
  107. Sobral
  108. Solonópole
  109. Tabuleiro do Norte
  110. Tamboril
  111. Tarrafas
  112. Tauá
  113. Tianguá
  114. Ubajara
  115. Umari
  116. Uruoca
  117. Varjota
  118. Viçosa do Ceará

*Estagiária supervisionada pelas jornalistas Mariana Lazari e Dahiana Araújo. 

