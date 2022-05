Programa gratuito de aceleração de negócios tem inscrições abertas até 31 de maio

O programa de aceleração de negócios sociais Trilha Impactar está com inscrições abertas até o dia 31 de maio para selecionar seis iniciativas desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Os projetos selecionados passarão por um trabalho de qualificação orientado por especialistas reconhecidos no mercado com o objetivo de estruturar e viabilizar a ideia social.

Entre as atividades propostas estão mentorias financeiras e de investimentos, além do desenvolvimento de planos de negócios, de produtos e de marketing.

Legenda: Inscrições estão abertas até o dia 31 de maio Foto: Divulgação

Para concorrer, as OSCs devem preencher formulário eletrônico disponibilizado neste link. O resultado será divulgado no dia 13 de junho. Já o atendimento às ideias aprovadas acontecerá de 20 de junho a 28 de fevereiro de 2023.

Coordenada pela Somos Um, a iniciativa já contribuiu para o desenvolvimento e aceleração de cinco negócios no Ceará, atualmente em fase de consolidação e expansão.

Confira quem já foi impactado pelo projeto:

Giardino Buffet

Negócio social que oferece oportunidades de trabalho e geração de renda, preferencialmente para mulheres, com o propósito de contribuir para a redução da pobreza e da desigualdade social no bairro. Todo o lucro é revertido para a sustentabilidade do Movimento Saúde Mental, gerando lucro social direto e indireto na comunidade do Bom Jardim.

Faz Carreira

Capacita jovens em condições de vulnerabilidade para que reconheçam seus dons e talentos por meio do desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais. A startup também ajuda os jovens a conseguir espaço no mercado de trabalho e se tornarem protagonistas de suas carreiras. Em Fortaleza, já realizou turmas no Grande Bom Jardim, que envolve os bairros: Canindezinho, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira, além de terem alunos no bairro José Walter e no Bairro Dunas.

Corre Aqui

Incentiva a inserção das pessoas em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, por meio da intermediação com profissionais autônomos e clientes, proporcionando mais autonomia, renda e qualidade de vida para pessoas que moram em áreas periféricas, com a finalidade de enfrentar vulnerabilidades e gerar igualdade de oportunidades. Funciona como uma plataforma de prestação de serviços que valoriza as pessoas, suas habilidades e profissões, que ajuda moradores das comunidades do Bom Jardim, João 23, Edson Queiroz, Dendê, Henrique Jorge, Serrinha, Siqueira e Caucaia a dar visibilidade aos seus trabalhos.

Bom Viver Reformas Populares

Tem a finalidade de ampliar o acesso a melhorias habitacionais para famílias moradoras de áreas periféricas, ofertando serviços de arquitetura e soluções completas para reformas, incluindo assistência técnica, planejamento e materiais, com planos de parcelamento acessíveis. Além do Bom Jardim, também atuam na Barra do Ceará, Pirambu, José Walter, Mondubim e Maracanaú.

Troqueiro

Busca destravar a economia das periferias por meio de trocas realizadas em uma plataforma de escambo digital, sendo o elo entre quem quer comprar e quem quer vender, mas está sem dinheiro, transformando habilidades pessoais em poder de compra. A ideia do Troqueiro foi a grande vencedora do Desafio Retoma Ceará, realizado pela Somos Um, no auge do início da pandemia em 2020. O Desafio tinha por objetivo encontrar soluções criativas e inovadoras para a retomada da economia no estado.