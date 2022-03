Priorização do coletivo é estratégia para reduzir tempo de viagens no trânsito

Um dos fatores que atinge de forma direta a qualidade de vida da população, o tempo de deslocamento para o trabalho pode ser um fator desgastante. De acordo com a pesquisa mais recente publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2019, o tempo médio de deslocamento do brasileiro morador de regiões urbanas é de 4,8 horas semanais.

Nas metrópoles, é trabalho do poder público desenvolver estratégias que permitam que a população tenha mais de uma opção de deslocamento, como forma de reduzir os tempos das viagens e promover a variedade de uso. De acordo com o superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Antônio Ferreira Silva, em Fortaleza, ao longo dos últimos anos vem ocorrendo a priorização do transporte coletivo e do modal ativo, ou seja, aqueles não motorizados.

No caso do transporte coletivo, por meio das faixas e corredores exclusivos de ônibus, a duração média das viagens já teve redução considerável em alguns pontos da cidade. Segundo informações da AMC, na faixa exclusiva da avenida Dom Luís, houve um ganho de velocidade operacional de 143,5%; na avenida Santos Dumont, o aumento da velocidade foi de 207%, enquanto na av. Carapinima o ganho chegou a 159%. A extensão total das faixas exclusivas de ônibus em Fortaleza é de 132,3 km.

Outra prioridade da gestão municipal, a rede cicloviária da capital cearense segue em expansão. Atualmente, possui extensão de 409km, distribuídos entre ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e passeios compartilhados. O objetivo é chegar a uma cobertura de 500 km até 2024.

“5% das viagens na Região Metropolitana de Fortaleza são feitas via bicicleta. À medida que a prefeitura vai implementando novas infraestruturas cicloviárias, as pessoas mudam de um modal para o outro. Na pandemia, muita gente saiu de um determinado modal e passou a utilizar outro”, comenta o superintendente da AMC.

A união do uso de um meio de transporte aliado a outro também é um dos focos de trabalho em Fortaleza. Dessa forma, por meio da integração, um usuário de bicicleta pode deixar o transporte em uma das estações do Bicicletar e seguir a viagem por meio do VLT, por exemplo.

Investimento a longo prazo

Em anos anteriores, obras voltadas para melhorar o fluxo de veículos também foram realizadas em Fortaleza. Entre os destaques estão o viaduto e a rotatória no cruzamento da Av. Gov. Raul Barbosa com Av. Gen. Murilo Borges e a implantação do corredor Expresso Fortaleza, que interliga os bairros Antônio Bezerra e Papicu. Neste último, o ganho de velocidade operacional chega a 90%.

Fortaleza conta com 56% da rede semafórica sendo representada por semáforos inteligentes, que são controlados em tempo real. Por estarem em contato simultâneo com a rede Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito da AMC, há detecção imediata de falhas e adequação de funcionamento de acordo com o volume de veículo de uma via.

Logo, caso haja trânsito mais intenso, os semáforos se adequam para liberar o sinal verde por mais tempo. Segundo nota da Autarquia, estudos indicam que o uso dos semáforos reduz o tempo de viagem de 10 a 25% em cidades de médio e grande porte. Em Fortaleza, os equipamentos estão localizados em avenidas como Bezerra de Menezes, Domingos Olímpio, 13 de Maio, Jovita Feitosa, Eng. Santana Jr. e Duque de Caxias.

Desde 2014, também foram implantados 42 binários na Capital, divididos em 26 bairros, como forma de reduzir acidentes e melhorar o fluxo de veículos.

Projeto Mobilidade Urbana

Em busca de ampliar as vozes sobre o tema, o Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, especialistas locais e de outras partes do Brasil trazem análises e perspectivas sobre o assunto. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE