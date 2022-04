Pesquisas acadêmicas desenvolvem melhorias em campos da mobilidade urbana

Durante o desenvolvimento de inovações para a área de mobilidade, o campo da pesquisa acadêmica é fundamental para criar, testar e buscar soluções que melhorem a vida dos usuários e com tecnologias mais evoluídas. Na Universidade Federal do Ceará (UFC), o curso de Engenharia Elétrica trabalha em campos distintos da mobilidade.

Uma das linhas de pesquisa envolve a criação de um carro autônomo, adaptado a partir de um veículo elétrico também desenvolvido por alunos e professores da instituição. Por ser uma área que ainda está em estudos não somente no Brasil, mas em outros países, é necessário um longo período para que os produtos cheguem a um estágio final.

De acordo com Fabrício Gonzales Nogueira, professor da UFC, um veículo autônomo é aquele que não depende da atuação de um ser humano. Por isso, existem diferentes níveis de autonomia, que passam, por exemplo, por carros que dirigem sozinhos, mas que demandam a presença de um condutor para situações de emergência.

Muitas tecnologias estão envolvidas na elaboração do projeto de um veículo autônomo, como a implantação de sensores ao redor do veículo, além de sistemas de controle e automação. “O que nos motiva a desenvolver veículos autônomos é a questão da segurança. O veículo autônomo não depende do humor do condutor. Normalmente tem tecnologia embarcada que melhora o aumento da segurança da dirigibilidade e da eficiência, a nível de consumo de energia”, pontua Fabrício.

Assim, o segmento de veículos autônomos pode, no longo prazo, melhorar problemas de congestionamento no trânsito, reduzir o número de acidentes, além de outras melhorias na área da mobilidade urbana.

Outras esferas da mobilidade

O campo dos veículos elétricos contempla também a elaboração de uma infraestrutura que permita o uso desses produtos nas cidades. Até 2030, se projeta que a frota de veículos elétricos em nível mundial será de 150 milhões. Logo, é preciso garantir que as cidades possam comportar essa demanda por energia, por meio de carregadores rápidos distribuídos nas vias. Em 2019, por exemplo, foram instalados 7,3 milhões de carregadores elétricos no mundo.

A pesquisa do professor da UFC Demercil de Souza Oliveira Júnior passa por essa problemática, por meio dos carregamentos de bateria. Ele divide os usuários de veículos elétricos em dois: os que circulam distâncias curtas, para atividades cotidianas como ir ao trabalho, de até 50 km, e que podem recarregar o veículo em casa; e aqueles profissionais que usam os carros para trabalhar, que podem passar dos 200 ou 300 km por dia, e precisam de carga adicional durante os percursos.

Logo, é preciso criar carregadores rápidos, que não demandem até 3 horas para uma carga completa. “Por isso você vai pra um carregador rápido, que é o que a gente está desenvolvendo atualmente. Cerca de 20% das emissões de CO2 são devido ao transporte de veículos leves, por isso estão investindo na mobilidade elétrica para veículos leves. É importante que a gente desenvolva (essa tecnologia) no Brasil também”, explica o professor.

Já a mestranda Luana Custódio trabalha com a pesquisa de drones, para desenvolver a autonomia e o controle de estabilidade dos veículos. “A gente tenta torná-los cada vez mais autônomos, fazer seus próprios caminhos, percorrer trajetórias que a gente define antes, e eles mesmos façam todo o processo de viagem”.

Projeto Mobilidade Urbana

Em busca de ampliar as vozes sobre o tema, o Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, especialistas locais e de outras partes do Brasil trazem análises e perspectivas sobre o assunto. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora.

