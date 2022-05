Mutirão de cirurgias eletivas começa com exames pré-operatórios neste sábado

Os exames pré-operatórios das pacientes que participarão do mutirão de cirurgias eletivas da Rede Municipal de Saúde começam neste sábado (14), segundo anúncio do prefeito de Fortaleza, José Sarto, nas redes sociais.

Segundo a Prefeitura de Fortaleza, os exames ocorrem no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns (Hospital da Mulher), com as pacientes inseridas na primeira fase do circuito operatório, composta por cirurgias ginecológicas.

Ao todo, cerca de 110 mulheres passarão a partir de maio por consulta médica e, conforme suas necessidades clínicas, por exames bioquímicos, de citopatologia oncótica, eletrocardiograma, radiografia do tórax e ultrassom, necessários para preparação cirúrgica.

De acordo com Sarto, a ação faz parte de um esforço para uma reestabilização do fluxo normal de pacientes de antes da pandemia.

"A retomada das cirurgias eletivas acontece por etapas. A primeira era saber exatamente qual era a demanda que ficou reprimida ao longo desses dois anos da pandemia da Covid-19. A segunda, qualificar a fila, saber se a paciente já foi operada, e terceira, fazer o chamamento para a consulta ambulatorial e os exames pré-operatórios. Queremos que esse mutirão estabeleça o fluxo normal de pacientes cirúrgicos pré-pandêmicos", disse.

A equipe de saúde que acolheu as mulheres no sábado foi composta por dois médicos especialistas em ginecologia e cinco residentes, além de toda a equipe que atuará nos exames laboratoriais e de imagens.

Momento histórico

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Ana Estela Leite, considera que este é um momento histórico.

"Muito mais do que de um mutirão, é a retomada das políticas públicas de saúde que ficaram represadas ao longo de dois anos de pandemia, que concentrou as forças das nossas equipes. Essas cirurgias eletivas são muito aguardadas pelos pacientes da fila de espera, então começamos a chamá-los há cerca de dois meses, e hoje realizamos as consultas e solicitação de exames", declarou.

Ela destaca que o maior desafio para dar andamento à fila é entrar em contato com os pacientes e orienta que quem está em aguardo pode entrar em contato ou ir ao Hospital da Mulher para atualizar dados cadastrais.

Mutirão de cirurgias eletivas

No mês passado, o prefeito anunciou que Fortaleza iniciaria ainda em maio um mutirão de cirurgias eletivas, com a meta inicial de contemplar os pacientes em espera por procedimentos cirúrgicos.

O foco inicial serão os pacientes do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher). Posteriormente, serão atendidos pacientes de outras unidades da rede hospitalar municipal.

A estratégia irá focar em grupos cirúrgicos onde há mais demanda por procedimentos não emergenciais. Aqueles que já estão na fila e ainda não foram chamados podem entrar em contato com a Prefeitura de Fortaleza pelo canal 156 ou falar diretamente com o Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns pelo número (85) 3233.3804.